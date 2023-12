Renato Góes celebra aniversário de 37 anos ao lado dos filhos

Renato Góes celebra seus 37 anos com seus filhos, Tereza e Francisco, e ganha linda homenagem de aniversário de sua esposa, Thaila Ayala; confira!

O ator Renato Góes está completando 37 anos de vida nesta terça-feira, 19. E para não deixar a data passar em branco, o artista comemorou esse dia tão especial ao lado de sua família. Nas redes sociais, o marido de Thaila Ayala posou com os dois filhos do casal, Francisco, de 2 anos e Tereza, de 7 meses, junto ao seu bolo de aniversário.

Em seu perfil oficial do Instagram, Thaila compartilhou os registros do momento e aproveitou para deixar uma linda homenagem ao seu amado em seu aniversário. Nas fotos, Renato apareceu brincando com as crianças, que caíram na risada junto com o paizão.

Na legenda da publicação, a atriz se declarou para o marido. "Quando eu penso em você eu penso em transformação, de quem eu era qdo te conheci e em quem me transformei, também me lembro do Renato que conheci que é completamente diferente do cara que divide a vida comigo hoje. Como crescemos juntos, aprendemos um tanto, evoluímos, conquistamos, fizemos uma família linda", iniciou.

Thaila ainda demonstrou sua gratidão em ter o aniversariante em sua vida. "Lembrando de cada detalhe da nossa história eu só penso “que sorte a minha”, ai logo me lembro que não foi sorte, foi Deus que me deu você de presente, Deus te colocou no meu caminho naquele dia, naquele trabalho e me provou que existe sim amor à primeira vista, eu te amei de cara, naquele dia que eu fugi pela escada de serviço eu vi nossa vida toda nos teus olhos, esses olhos que me guiam mesmo quando tudo está escuro! Eu te amo @renatogoess Lhe desejo tudo que alimenta a tua alma!"

Nos comentários, seus seguidores se derreteram pelas fotos. "Lindos!", disse a atriz Fernanda Paes Leme. "A família toda tá de parabéns", declarou o ator Sacha Bali."Que família lindaaaaa", escreveu um fã. "Sejam muito felizes", desejou outro.

Confira a publicação: