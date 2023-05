Regina Casé faz linda declaração no aniversário do caçula: ''A gente sonhou com ele''

Atriz e apresentadora Regina Casé se derrete ao comemorar o aniversário de 10 anos do filho, Roque, da relação com Estevão Ciavatta

Mãe coruja, a atriz Regina Casé (69) usou suas redes sociais nesta terça-feira, 02, para parabenizar seu filho mais novo, fruto do casamento com o diretor e roteirista Estevão Ciavatta (55)!

Roque, que foi adotado pela artista quando ainda era bebê, está completando 10 anos e recebeu uma linda homenagem da mãe. Em seu feed no Instagram, a intérprete da vilã Zoé da novela Todas as Flores e mãe de Benedita Casé Zerbini, se derreteu ao publicar um vídeo reunindo registros ao longo dos anos da vida do herdeiro.

"Hoje Roque faz 10 anos!!!! E eu tô com vontade de chorar o tempo todo… Quanto tempo a gente sonhou com ele. Procurou por ele. Demorou muito, foi muito duro, tanta coisa sofrida nessa espera… Mas ele chegou! Chegou trazendo um amor que nunca imaginei que existisse assim, desse jeito e transformou tudo e todo mundo ao nosso redor!", começou escrevendo.

"Claro que às vezes eu fico com pena (e acho que ele também) da gente não ter se achado antes, para ser uma mãe novinha que pudesse mandar melhor no futebol com ele… Mas a vida quis assim. E tem dado certo, tem sido lindo mesmo assim! Seguimos fazendo esses nossos rituais de aniversário, todo ano pensando se no ano que vem ele ainda vai caber na minha roupa pra sair de dentro de mim e se eu vou conseguir levantar ele com minhas pernas pra ele voar bem alto!"

"Tentamos hoje de manhã cedinho e SIM! Conseguimos mais uma vez! Mesmo ele com 10 ainda cabe dentro de mim e eu com 69 levanto ele bem alto com minhas próprias pernas! E já combinamos que quando ele estiver tão grande que não caiba mais eu vou entrar na roupa dele e quando eu não tiver mais força pra levantar com as pernas, ele vai me carregar e me jogar pro alto! Viva nós!!!! Viva nosso amor! VIVA A VIDA!", finalizou Casé na legenda.

Confira a homenagem de Regina Casé para o filho Roque:

Regina Casé rasga elogios ao genro, João Pedro Januário

A atriz Regina Casé não cansa de declarar seu amor pelo genro, João Pedro Januário! Na última quinta-feira, 27, a artista compartilhou fotos feitas por ele e não poupou nos elogios. Em seu perfil no Instagram, a famosa surgiu toda produzida e exaltou o trabalho do marido de sua filha, Benedita, e pai de seu neto Brás, como fotógrafo.

"Olha que fotos incríveis neste carrossel! Juro que não é porque ele é o pai do Brás, o amor da Bê, juro que não é porque eu adoro ele… é que eu acho mesmo o @joaopedrojanuario o fotógrafo mais incrível que eu conheço!", iniciou ela.

"De todos que eu já trabalhei ele é o que vai mais veloz e sempre dá certo. Sempre capta jeito e o que eu estou sentindo no momento! Como eu adoro trabalhar com ele! Essas fotos e mais muitas maravilhosas que não foram publicadas, foram feitas aqui em casa por ele. Super rapidinho e ficaram geniais! João, eu quero muito, muito, muito sempre trabalhar com você. A gente dá risada, fica lindo, não demora e é isso... Você é meu fotógrafo favorito, predileto no mundooo!", declarou.