Regina Casé rasga elogios ao genro: ''Juro que não é porque ele é o amor da Benedita''

Apresentadora e atriz Regina Casé posta fotos feitas pelo genro, João Pedro Januario, e exalta o trabalho dele

A atriz Regina Casé (69) não cansa de declarar seu amor pelo genro, João Pedro Januário! Na última quinta-feira, 27, a artista compartilhou fotos feitas por ele e não poupou nos elogios.

Em seu perfil no Instagram, a famosa surgiu toda produzida e exaltou o trabalho do marido de sua filha, Benedita Casé Zerbini e pai de seu neto, Brás, como fotógrafo.

"Olha que fotos incríveis neste carrossel! Juro que não é porque ele é o pai do Brás, o amor da Bê, juro que não é porque eu adoro ele… é que eu acho mesmo o @joaopedrojanuario o fotógrafo mais incrível que eu conheço!", iniciou Regina.

"De todos que eu já trabalhei ele é o que vai mais veloz e sempre dá certo. Sempre capta jeito e o que eu estou sentindo no momento! Como eu adoro trabalhar com ele! Essas fotos e mais muitas maravilhosas que não foram publicadas, foram feitas aqui em casa por ele. Super rapidinho e ficaram geniais! João, eu quero muito, muito, muito, muito sempre trabalhar com você! A gente dá risada, fica lindo, não demora e é isso… Você o meu fotógrafo favorito, predileto no mundoo! Ahhhhhh!!! Beauty é da @euverodrigues, e o stylist é meu mesmo, Regina Casé", disse ainda na legenda da publicação.

Confira as fotos de Regina Casé feitas pelo genro, João Pedro Januario:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Regina Casé (@reginacase)

Regina Casé e Fabio Assunção se divertem nos bastidores de 'Todas as Flores'

A atriz Regina Casé mostrou que se diverte durante os bastidores de Todas as Flores, novela exclusiva do Globoplay. Na quarta-feira, 19, a artista, que dá vida a personagem glamourosa Zoé, publicou um registro em que aparece deitada na cama com o ator Fabio Assunção (51), o Humberto.

Com uma sequência de cliques, Regina provou que não tem tempo ruim. A artista se divertiu jogando os cabelos no rosto de Fábio, que deu risada da situação. As selfies descontraídas foram feitas durante uma pausa nas gravações. A atriz ainda aproveitou os registros para divulgar os novos episódios da novela.

“O GOSTOSO e a SAFADA passando para lembrar que HOJE, saem mais 5 capítulos novinhos em folha! O que vocês estão achando dessa segunda temporada de #TodasAsFlores? Conta pra mim!”, escreveu Regina.