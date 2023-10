Rafa Vitti deixa comentário inusitado em declaração de Tata Werneck

Tata Werneck comemorou 7 anos ao lado de Rafa Vitti, e o ator deixou um comentário inusitado na postagem

A atriz e apresentadora Tata Werneckusou as redes sociais para celebrar uma data muito especial. Neste domingo, 8, a atriz completou 7 anos ao lado do ator Rafael Vitti, e fez questão de prestar uma homenagem ao marido.

Em seu perfil oficial no Instagram, a humorista postou uma sequência de fotos ao lado do amado, incluindo uma em que os dois aparecem ao lado da única filha, Clara Maria, de 3 anos, e com bom humor se declarou para ele.

"Esse post é mais do que um agradecimento ao seu amor, companheirismo, paizão que é da nossa pequenininha, roubar meu desodorante há 7 anos, e ter me dado uma família. Esse post é pra agradecer a Lecy que todo ano me lembra que é nosso aniversário de casamento. Te amo. Obrigada pela filha mais linda que eu poderia ousar em pedir a Deus", escreveu Tata, que brincou sobre a aparência de Vitti. "Percebam que nas fotos mais recentes Rafa foi ficando mais arrogante por estar malhando", analisou.

Ao ver a homenagem da esposa, Rafa deixou um comentário inusitado. "Te amo, meu amor, obrigado por lembrar!! Hahahaha eu só lembrava que era leg day #vidafitness", escreveu o ator, em referência ao seu estilo fitness. "Leg day é o que eu vou te dar quando chegar em casa (não disse que dia. Talvez não seja esse ano. Não me pressione)", respondeu Tata.

Tata e Rafa, vale dizer, estão trabalhando juntos pela primeira vez. Na novela Terra e Paixão, da TV Globo, a humorista interpreta a personagem Anely, e Vitti dá vida a Hélio, um engenheiro que chegou recentemente a cidade e se apaixonou por Petra (Debora Ozório).

