Tatá Werneck avalia possibilidade de abrir o casamento com Rafa Vitti: “Prefiro”

Vai abrir a relação? Tatá Werneck surpreende ao revelar detalhes íntimos de seu casamento com o ator Rafa Vitti

Na última segunda-feira, 25, a humorista Tatá Werneck decidiu abrir o jogo sobre seu casamento com Rafa Vitti ao responder uma caixinha de perguntas dos seguidores em suas redes sociais. A atriz e apresentadora causou ao revelar se estaria disposta a abrir seu relacionamento para se envolver com outras pessoas.

O assunto surgiu quando um admirador do casal fez o seguinte questionamento: “Você e o Rafa já pensaram em ter um relacionamento aberto? Curiosidade de muitos”, disse o fã, que aproveitou para demonstrar seu interesse nos artistas. Vale lembrar que Rafa e Tatá oficializaram a união há três anos, pouco depois do nascimento da primogênita, Clara Maria.

Mas Tatá foi direta ao excluir a possibilidade de abrir o casamento: “Deus me livre! Não tem a menor condição. Tenho amigas que têm que são muito felizes”, a humorista disparou e brincou com o marido: “Prefiro ter relacionamento fechado onde eu abro e ele não sabe, e ele abre e ele não sabe”, disse com bom humor.

Tata Werneck fala sobre sexo com Rafa Vitti pic.twitter.com/7h6TjNSxFg — WWLBD ✌🏻 (@whatwouldlbdo) September 26, 2023

Ainda na sequência de stories, a comediante contou se tem ciúmes das cenas do marido, com quem contracena na novela da Globo ‘Terra e Paixão’: "Não só não sinto ciúmes como outro dia assisti. Percorri toda a gengiva e ali foi", ela brincou com os bastidores da produção onde interpretam Anely e Hélio.

É bom lembrar também que essa não é a primeira vez que Tatá usa as redes sociais para fazer piada com Rafa. Recentemente, a artista se derreteu ao comentar uma foto em que o marido posa sem camisa: “Rafa se tu me quiseres, sou dessas mulheres, que te vê malhar”, ela brincou com a canção de Luísa Sonza, ‘Chico’.

