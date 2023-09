Poliana Abritta comemora aniversário de 48 anos com a família: ''Sou amor''

Com os filhos trigêmeos e o marido, apresentadora do Fantástico Poliana Abritta comemora seu aniversário

A apresentadora do Fantástico Poliana Abritta comemorou a chegada de seus 48 anos nesta segunda-feira, 18. Em sua rede social, ela compartilhou alguns registros da comemoração caseira que realizou para celebrar a chegada do novo ciclo.

Ao lado dos filhos trigêmeos e do marido, Chico Walcacer, a comunicadora global festejou a data com muita animação. Para o momento, Poliana Abritta escolheu um bolo de chocolate para soprar as velinhas.

"Sou amor! E gratidão! E amor, amor, amor… Tudo o que eu acredito nessa vida embalou a meu dia 18. E que seja assim todos os dias dos 48…", disse a apresentadora na legenda da série de cliques raros de sua intimidade.

Recentemente, Poliana Abritta revelou detalhes de um acordo com seus filhos. "Eu falo que, a partir de 20h30 da noite de domingo, ninguém sai de casa. Eu não posso ficar monitorando os meninos na rua, porque agora está nessa fase, já que eles estão com 14 para 15 anos. Me sinto uma mãe polvo, mas sem tantos tentáculos como eu gostaria de ter pra dar conta de tudo", contou.

Manuela, Guido e José são frutos do relacionamento da apresentadora e jornalista com o arquiteto Glênio Carvalho. Os dois se separaram em 2017 após quase uma década juntos. No atual casamento, ela não tem herdeiros.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Poliana Abritta (@polianaabritta)

Trigêmeos de Poliana Abritta surgem em foto raríssima com a jornalista

A apresentadora Poliana Abritta encantou ao compartilhar cliques raros com seus trigêmeos. Discreta com sua vida pessoal, ela surpreendeu ao exibir as fotos inéditas com os filhos, Manuela Carvalho, José Carvalho e Guido Carvalho.

Aproveitando o clima de Dia das Mães, a jornalista falou sobre a oportunidade de viver a maternidade com os herdeiros, que já passaram dos 14 anos e estão na adolescência.

"Eles já não cabem os três no meu colo. Na verdade, juntos nunca couberam. Ser mãe foi uma escolha, um sonho, uma batalha, um presente… e a confirmação diária de que o amor transcende, é infinito! Com todos os erros e acertos, entre tantos desafios, ser mãe de vocês é o meu grande sentido!", refletiu ela sobre sua vivência.

"Sintam e saibam sempre! Feliz Dia das Mães para todas as mães, de todas as formas! E para todos os corações maternais que equilibram a balança da vida com mais amor", desejou ela aos seus seguidores.