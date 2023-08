Poliana Abritta revela detalhes de acordo com os trigêmeos: "Ninguém sai de casa"

Mãe durona! Em entrevista, Poliana Abritta revela detalhes de acordo com os trigêmeos quando ela está no ar

A apresentadora Poliana Abritta revelou em uma conversa franca como concilia a criação dos três filhos com a apresentação de um dos programas mais importantes da televisão, o Fantástico. Em uma entrevista rara, ela disse que ainda é a responsável por Manuela, Guido e José - eles estão com 14 anos.

"Sabe o que eu acho, honestamente falando? Nós, mulheres, a gente roda pratinho, a gente 'assobia e chupa cana'. Não conheço uma mulher que não viva como eu vivo! Então, assim, a gente delega, às vezes, mas, em outras, não dá para delegar. Já aconteceu de eu estar no meio do programa e tem menino me mandando áudio… E eu falo: 'Estou apresentando ao vivo, não posso responder'", declarou ela para o canal Tah Babado, de Tatah Fávero.

A artista disse que fez um acordo com os filhos para conseguir também cuidar dos filhos: enquanto ela estiver ao vivo na televisão, eles tem que ficar quietinhos em casa para que não ocorra nenhum imprevisto. "Eu falo que, a partir de 20h30 da noite de domingo, ninguém sai de casa. Eu não posso ficar monitorando os meninos na rua, porque agora está nessa fase, já que eles estão com 14 para 15 anos. Me sinto uma mãe polvo, mas sem tantos tentáculos como eu gostaria de ter pra dar conta de tudo", contou.

Manuela, Guido e José são frutos do relacionamento da apresentadora e jornalista com o arquiteto Glênio Carvalho. Os dois se separaram em 2017 após quase uma década juntos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Poliana Abritta (@polianaabritta)

Poliana Abritta encanta ao mostrar reencontro com Maju Coutinho

Há pouco tempo, a jornalista e apresentadora Poliana Abritta deixou os seguidores encantados! Em suas redes sociais, a famosa compartilhou alguns cliques se divertindo em um reencontro com a jornalista e apresentadoraMaju Coutinho. As duas estão prontas para comandar o Fantástico, na Globo, novamente.

“Ela voltou e cá estamos nós, em mais uma aventura! Este domingo tem Poli e Maju no Show da Vida [Fantástico]. A gente espera vocês!”, escreveu a jornalista e apresentadora, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram. Nas fotos, Poliana e Maju aparecem se divertindo em diversos momentos irreverentes, mostrando a língua, sorrindo e posando para algumas fotos de um ensaio para apresentar o programa da Globo que as duas comandam.