Poliana Abritta encanta ao mostrar reencontro com Maju Coutinho: ‘Ela voltou’

Jornalistas Poliana Abritta e Maju Coutinho se reúnem novamente para apresentar Fantástico

Nesta sexta-feira, 7, a jornalista e apresentadora Poliana Abritta deixou os seguidores encantados! Em suas redes sociais, a famosa compartilhou alguns cliques se divertindo em um reencontro com a jornalista e apresentadora Maju Coutinho. As duas estão prontas para comandar o Fantástico, na Globo, novamente.

“Ela voltou e cá estamos nós, em mais uma aventura! Este domingo tem Poli e Maju no Show da Vida [Fantástico]. A gente espera vocês!”, escreveu a jornalista e apresentadora, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram. Nas fotos, Poliana e Maju aparecem se divertindo em diversos momentos irreverentes, mostrando a língua, sorrindo e posando para algumas fotos de um ensaio para apresentar o programa da Globo que as duas comandam.

Os comentários foram inundados de elogios para as apresentadoras e jornalistas. “Donas do lacre total”, disparou um internauta. “Que linda! Bem-vinda de volta, Maju”, exaltou uma outra pessoa. “Maju, sai de férias e volta mais linda? Esse cabelo novo ficou maravilhoso”, exclamou uma terceira seguidora. Além dos milhares de emojis de corações de todos os tipos de cores possíveis, palminhas, foguinhos, carinhas de apaixonados, entre muitos outros, enviados para enaltecer ainda mais a perfeição de Poliana Abritta e Maju Coutinho.

Maju é madastra dos filhos do marido

O marido de Maju Coutinho já tem filhos anteriores ao seu casamento com a apresentadora e devido a isso, ela é madrasta para os herdeiros dele, ambos já adultos. Moura inclusive já é avô de duas crianças. Maju contou em uma entrevista à Rádio Globo em maio deste ano que não tem planos para ter filhos. Ao menos por enquanto, não é uma vontade sua.

“Eu não tenho vontade de ser mãe, mas gosto de crianças, porque, às vezes, tem essa ideia que quem não quer engravidar não gosta de crianças. Não tem nada a ver. Eu gosto delas e elas gostam de mim”, explicou na entrevista. “Meu marido já tinha filhos adolescentes quando a gente se conheceu (na fila de um show). E a gente se dá muito bem do jeito que a gente está”, complementou ao O Globo.

Mesmo que esteja decidida sobre o assunto, a jornalista afirmou que congelou seus óvulos há alguns anos - caso ela e o marido mudem de ideia. "Não digo que eu não vou ter filhos, que eu não possa adotar. Não é um assunto fechado para mim, tanto que congelei meus óvulos aos 37 [anos]”.

Ela completou em menção às cobranças que enfrenta sobre a decisão. “Acredito que, falando abertamente disso, podemos reduzir um pouco a pressão sobre a mulher”, concluiu a dupla de Poliana Abritta.