Pocah divide cliques raros com o irmão em homenagem de aniversário

A cantora Pocah postou fotos raras com o irmão e presta bela homenagem de aniversário

A cantora Pocah, que participou do Big Brother Brasil 21, da TV Globo, usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para seu irmão, Vinny Darian, que completa mais um ano de vida nesta quinta-feira, 27.

No feed do Instagram, a artista postou uma sequência de cliques raros ao lado do aniversariante do dia, sendo algumas recentes, uma de quando eles eram pequenos e outra que aparece sendo tatuada por Vinny, e falou sobre a relação deles.

"Quem vê a gente assim abraçadinho não imagina que 'nois' era pior que tom e jerry kkkkk. Hoje é dia do meu ídolo, minha referência. Meu irmão era vocalista de uma banda. E eu dizia: eu quero ser que nem você quando eu crescer", relembrou ela no começo do texto.

Em seguida, Pocah fez um agradecimento ao irmão e se declarou: "Obrigada por todo ensinamento, puxão de orelha e todo amor que você da pra mim e pra Toyah. Morro de orgulho de você!!! Te amo tanto que até aperta o coração, Vinny Darian. Feliz aniversário!", finalizou.

Os fãs da cantora deixaram mensagens de felicitação para Vinny. "Parabéns, Vinny Darian. Tudo de melhor sempre!!", escreveu uma seguidora. "Feliz aniversário, felicidades, muitos anos de vida, sucesso, saúde, paz, conquistas na sua vida", desejou outra. "Feliz vida", comentou uma terceira.

Confira a homenagem:

