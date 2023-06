Paulo Ricardo presta linda homenagem no aniversário da filha: "Melhor parceira"

Isabela, filha do cantor Paulo Ricardo, completou 11 anos e ganhou uma linda homenagem do pai

O cantor Paulo Ricardo encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um clique raro ao lado da filha, Isabela, fruto de seu relacionamento com Gabriela Verdeja. A menina, aliás, está fazendo 11 anos nesta terça-feira, 20.

Em seu perfil oficial no Instagram, o ex-vocalista da banda RPM compartilhou uma foto em que aparece ao lado da aniversariante e de sua atual namorada, a fotógrafa Isabella Pinheiro, e rasgou elogios para herdeira.

"E hoje é dia dela, nossa Bebela, Bebelinda, nossa gatinha dos olhos amendoados e cabelos encacheados, que desenha, pinta e borda, patina, joga basquete e vôlei e é a melhor parceira desse mundo! Parabéns meu amor, que você seja sempre essa luz imensa na vida da gente! Tons of love fro daddy & Bella!", disse ele na legenda da publicação.

Os fãs do cantor deixaram mensagens de felicitações para Isabela. "Bebela, parabéns! Tudo de melhor felicidades!", disse uma seguidora. "Uma moça... como passa rápido!!!! Que Deus continue abençoando a Bebela... uma linda mocinha... muito sucesso na sua vida gatinha", escreveu outra. "Parabéns, muitas felicidades, muita saúde e vida longa", falou uma fã.

Paulo também é pai de Paola, Diana e Luís Eduardo. O menino, vale dizer, completou nove anos de vida nesta última segunda-feira, 19, e também ganhou uma linda homenagem do papai nas redes sociais.

"Alô Dudu? É o papai! Tô te ligando pra te desejar um supermega feliz aniversário e um ano novo irado, agora você sai do sub-9 e vai pro sub-11 com a mesma garra, dedicação e paixão que você põe em tudo que faz! Obrigado por ser este filho maravilhoso, muito melhor do que eu jamais poderia sonhar! Love you so much, let’s party now!", escreveu o artista, postando uma foto em que o herdeiro aparece em um orelhão.

