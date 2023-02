Paula Fernandes divide cliques raros ao lado do namorado e presta homenagem de aniversário

A cantora Paula Fernandes prestou uma homenagem especial no aniversário do namorado, Rony Cecconello

Paula Fernandes (38) surpreendeu os seguidores das redes sociais ao compartilhar diversos cliques inéditos ao lado do namorado.

Nesta sexta-feira, 24, o empresário Rony Cecconello completou mais um ano de vida, e a cantora fez questão de comemorar a data especial prestando uma linda homenagem ao amado.

Nos cliques publicados no feed do Instagram, Paula e o amado aparecem abraçados durante eventos, viagens e no Carnaval, e na legenda da publicação, a artista se declarou para ele.

"Hoje é dia de celebrar a vida do meu amor. Que Deus te cubra de bençãos e saúde. Que possamos juntos ter uma vida de paz e harmonia ao lado dos amigos e nossa família. Feliz aniversario!!!! Te amo. #niverdorony", disse a cantora.

Confira as fotos de Paula Fernandes com o namorado:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por PAULA FERNANDES 🚪 (@paulafernandes)

Corpo sarado

A cantora Paula Fernandes esbanjou boa forma na rede social nesta quinta-feira, 23, ao compartilhar uma selfie no espelho da academia. Cheia de estilo, a famosa foi queimar umas calorias no local. No registro publicado pela artista, ela apareceu deslumbrante usando um conjuntinho branco bem colado ao corpo. Dona de curvas esculturais, ela mostrou que está bem sarada ao ostentar seu abdômen marcado enquanto empinava o corpo para o clique do momento fitness.

