Paolla Oliveira faz rara aparição com os pais em novas fotos

Paolla Oliveira surge com seu pai e sua mãe em foto inédita para celebrar o Natal: 'Quanta força tem o Natal'

A atriz Paolla Oliveira, que é uma das protagonistas da novela Cara e Coragem, da Globo, aproveitou o Natal em família. Neste sábado, 24, ela apareceu em fotos inéditas ao lado do seu pai, José, e da sua mãe, Daniele. Discreta com a vida pessoal, ela compartilhou as fotos raras em seu Instagram para celebrar a sua família.

Nas fotos, Paolla e seus pais posaram na frente da árvore de Natal da família. “Quanta força tem o Natal. Faz a gente desacelerar, se conectar com a bondade, com o amor, aproveitar momentos únicos com quem é mais precioso... Por aqui estamos assim. Que seja lindo e especial pra todos vocês também. Feliz Natal”, disse ela na legenda.

Vale lembrar que a atriz está apaixonadíssima! Paolla Oliveira namora com o cantor Diogo Nogueira. Recentemente, os dois posaram apenas de lingerie e trocando carinhos em um novo vídeo nas redes sociais.

Paolla Oliveira mostra a reforma em sua mansão

Há pouco tempo, Paolla Oliveira mostrou que está reformando a área externa de sua mansão. Nos cliques, a artista apareceu curtindo uma piscina imensa e sem água ainda, além de ter feito uma selfie com uma parte que ainda está sendo levantada.

Paolla Oliveira também fez um vídeo para exibir um pouco de como será a parte interna de seu lar, que segundo ela, é um sonho que está sendo bem difícil. "A beleza do caos. Hoje foi dia de visitar minha obra. Os desejos são novos e muitos, mas o perrengue de obra, basicamente os mesmos. Quebra, junta, levanta, derruba e assim tudo vai acontecendo. Estamos construindo um sonho. Não é fácil, mas sem dúvida, muito bom", contou.