De lingerie, Paolla Oliveira surge em clima de romance com Diogo Nogueira

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira esbanjam sensualidade em vídeo só de roupa íntima nas redes sociais

A atriz Paolla Oliveira (40) e o namorado, o cantor Diogo Nogueira (41), esbanjaram romantismo em um novo vídeo nas redes sociais. Desta vez, os dois apareceram só de roupa íntima enquanto trocavam carinhos em frente a uma árvore de Natal.

Paolla exibiu seu corpão curvilíneo ao usar uma lingerie preta de renda. Enquanto isso, Diogo exibiu seus músculos ao surgir de cueca cinza. “Final de ano é bom demais, né? É momento de distribuir amor, carinho e presentes especiais para quem amamos”, disse ela na legenda.

Nos comentários, os fãs elogiaram o casal. “Maravilhosos”, disse um seguidor. “O casal que a gente ama! Lindos”, afirmou outro. “O verdadeiro significado de tanto faz”, brincou mais um.

Internautas falam sobre o pé de Paolla Oliveira

Há pouco tempo, a atriz Paolla Oliveira (40) deu o que falar nas redes sociais ao mostrar uma foto dos seus pés. A estrela chamou a atenção dos internautas com o formado do seu pé e gerou vários comentários em sua foto na praia.

Os seguidores ficaram impressionados com o formato do pé e dos dedos da artista. Tanto que fizeram vários comentários. “Tinha que ter um defeito: os pés”, afirmou um seguidor. “Encontrei um defeito: as unhas dos pés”, comentou outro. “Esse pé é de atleta”, declarou mais um. “Linda, mas o pé deixou a desejar”, escreveu outro.