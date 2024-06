Olivier Anquier e Adriana Alves namoraram por apenas quatro horas; saiba o motivo

Juntos há 17 anos, Olivier Anquier e Adriana Alves decidiram se casar em apenas quatro horas; conheça a história de amor intensa do casal

Você sabia? O chef de cozinha e apresentador Olivier Anquier e a atriz Adriana Alves viveram um namoro relâmpago de apenas quatro horas que acabou em casamento. Juntos há 17 anos, o casal decidiu oficializar sua união de forma rápida e intensa e precisaram de apenas alguns momentos juntos para decidir que o relacionamento era ‘para sempre’.

Em seu perfil no Instagram, Olivier publicou um vídeo ao lado da esposa para comemorar o Dia dos Namorados. Em clima de comemoração, ele contou como conheceu a amada e relembrou o namoro relâmpago com a artista: "O nosso namoro durou quanto tempo?", ele questionou a atriz, que não soube ao certo quantas horas o relacionamento durou.

“Eu diria que algumas horas”, disse o chef. Na sequência, Adriana explicou o motivo: “Porque nós moramos juntos desde o primeiro dia que a gente se conheceu”, ela detalhou. Olivier completou: “Eu estava em uma comemoração da consciência negra e chegou isso! Este sorriso! Agora vai fazer 17 anos”, disse, apaixonado pela esposa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Olivier Anquier (@olivieranquier)



Na legenda, Anquier especificou que o namoro durou apenas quatro horas. Vale mencionar que anteriormente o casal explicou como o casamento relâmpago aconteceu: inicialmente, eles dispensaram as formalidades, e algumas horas depois depois de se conhecerem, o chef ofereceu as chaves de sua casa para a atriz, oficializando o compromisso.

Alguns anos depois, eles subiram ao altar para selar a união oficialmente, mas consideram que o namoro durou pouco tempo e o casamento é eterno: “No final de tarde e noite do dia 26 de junho de 2010, mais de 400 pessoas passaram para nos cumprimentar e compartilhar alguns momentos da nossa felicidade. Um mini wedding que virou gigante!”, disse o chef.

“A presença dos amigos e familiares se diluindo ao longo das mais de 7 horas de cerimônia e festa. Momento inesquecível”, Olivier relembrou a cerimônia que marcou seu casamento com Adriana e rendeu um fruto muito especial! Juntos, eles são pais de uma menina, Olívia Anquier, que está com seis anos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Olivier Anquier (@olivieranquier)

Quem é a esposa de Olivier Anquier?

Adriana Alves é atriz e modelo e tem 46 anos de idade. Ela começou sua carreira na TV ao atuar em novelas como Turma do Gueto, da Record TV, e Celebridade, Como Uma Onda e Duas Caras, da Globo, e também atuou em Carrossel, do SBT. Além disso, ela participou de um dos quadros do Programa Raul Gil, chamado Elas Querem Saber; saiba mais!