Nora de Tarcísio Meira homenageia o ator no dia em que ele faria 87 anos: "Foi lindo conviver com ele"

Mocita Fagundes recordou um clique ao lado de Tarcísio Meira, que faleceu em agosto do ano passado vítima da covid-19

CARAS Digital Publicado em 05/10/2022, às 18h45

Mocita Fagundes usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial ao sogro, Tarcísio Meira, que faleceu em agosto do ano passado, aos 85 anos, vítima da covid-19.

Em seu perfil no Instagram, ela relembrou uma foto ao lado do ator e da sogra, Glória Menezes (87), e contou que o artista faria 87 anos nesta quarta-feira, 5. "Hoje Tarcisão estaria de aniversário. 87 anos. Um libriano nato. Lindo e leve", disse ela no começo da publicação.

A esposa de Tarcísio Filho (58) seguiu a homenagem confessando que demorou um tempo para conseguir rever as fotos do sogro, mas ressaltou que é totalmente grata por ter convivido com ele. "Por algum tempo eu não conseguia olhar para as nossas fotos de réveillon 2021… me doía. Hoje eu agradeço cada momento vivido e cada momento registrado. Porque foi lindo conviver com ele", afirmou.

Mocita contou que amava dar flores para Tarcísio e disse que não esquecerá o dia do aniversário dele. "Eu sempre dava flores pra ele - onde ele estivesse… nas fazendas, em casa no Rio, em SP… hoje Tarcisão… minhas flores são "digitais". Com todo o meu amor… sempre lembrarei do teu aniversário. (Nunca esquecerei)", finalizou.

Confira a homenagem de Mocita Fagundes para Tarcísio Meira:

