Noivas, Vitória Strada e Marcella Rica celebram 4 anos juntas: ''Amor que transborda''

Atrizes Vitória Strada e Marcella Rica comemoram 4 anos de relacionamento com dia romântico em hotel no Rio e trocam declarações

As atrizes Vitória Strada (26) e Marcella Rica (31) trocaram declarações apaixonadas nas redes sociais no dia em que completaram 4 anos juntas.

Para celebrar a data especial, as duas aproveitaram a quinta-feira, 23, de um jeito bem romântico no hotel Copacabana Palace, com vista para o mar do Rio de Janeiro e direito a champanhe, balões e textos cheios de amor na web.

"4 anos compartilhando as dores e as delícias da vida com a dona das covinhas mais lindas desse mundo. 4 anos de parceria, de escuta, de amor, de amizade, de aprendizado, que venham mais. Que venha uma vida toda desse amor que transborda uma vida só", se declarou Vitória ao legendar o post.

Ao publicar sequência de registros ao lado da amada, Marcella se derreteu: "4 anos de amor. “vi você crescer, fiz você crescer, vi cê me fazer crescer também pra além de mim...” Obrigada por cada segundo. Te amo, meu amor. Muito! Ontem, hoje e sempre", disse a loira.

De biquíni cavado, Vitória Strada ostenta corpaço em passeio de lancha

A atriz Vitória Strada roubou a cena nas redes sociais recentemente ao compartilhar dia de sol e diversão na companhia de alguns amigos!

Em passeio de lancha, a artista surgiu ao lado da noiva, Marcella Rica, das também atrizes Agatha Moreira (30) e Anna Rita Cerqueira (24), usando um biquíni verde bem cavado. Esbanjando seu corpão escultural, a barriga sarada e o estilo, ao usar a parte de cima do look com amarração diferente, ela arrancou elogios dos fãs em seu Instagram.

Na legenda do post, Strada brincou: "Veste um cropped biquíni e reage". Nos comentários, os seguidores não pouparam elogios e destacaram a beleza de Vitória. "Você não existe", "Perfeita", "Maravilhosa", "Ô mulher linda de viver", disseram.

