De biquíni cavado, Vitória Strada ostenta corpaço em passeio de lancha: ''Mulher linda''

Vitória Strada, noiva de Marcella Rica, compartilha fotos ao lado de amigas, como a atriz Agatha Moreira, e chama atenção na web

A atriz Vitória Strada (26) roubou a cena nas redes sociais neste sábado, 11, ao compartilhar dia de sol e diversão na companhia de alguns amigos!

Em passeio de lancha, a artista surgiu ao lado da noiva, Marcella Rica (31), das também atrizes Agatha Moreira (30) e Anna Rita Cerqueira (24), usando um biquíni verde bem cavado. Esbanjando seu corpão escultural, a barriga sarada e o estilo, ao usar a parte de cima do look com amarração diferente, ela arrancou elogios dos fãs em seu perfil no Instagram.

Na legenda do post, Strada brincou: "Veste um cropped biquíni e reage". Nos comentários, os seguidores não pouparam elogios e destacaram a beleza de Vitória. "Você não existe", "Perfeita", "Maravilhosa", "Ô mulher linda de viver", disseram.

Recentemente, a atriz abriu o jogo sobre filho com a noiva. Na relação desde 2019 e morando junto com a parceira, Vitória comentou sobre o que acharia de ser mãe com a amada, em entrevista à CARAS Brasil: "No momento nem penso nisso. Acho que eu estou tão focada no meu trabalho, eu e Ma juntas. Acho que no futuro a gente vê."

Confira as fotos de Vitória Strada:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ⠀Vitória Strada(@vitoriastrada_)

Vitória Strada aparece tomando banho em fotos ousadas no chuveiro

A atriz Vitória Strada esbanjou sensualidade ao compartilhar um novo ensaio fotográfico nas redes sociais. No último final de semana, a estrela apareceu totalmente sem roupas ao ser fotografada durante o banho.

Com o braço, a artista escondeu a sua intimidade ao registrar um momento íntimo de sua rotina. Nos comentários, os fãs se derreteram em elogios para ela. “Que mulher!”, declarou um seguidor. “Gatíssima”, afirmou outro. “Perfeita”, comentou mais um.