Na Dinamarca, Tadeu Schmidt comemora aniversário da filha: "Você merece tudo"

O apresentador Tadeu Schmidt viajou com a família para a Dinamarca para comemorar o aniversário de 20 anos da filha, Laura

Tadeu Schmidt usou as redes sociais para comemorar o aniversário de 20 anos da filha caçula, Laura. A jovem é fruto de seu relacionamento com Ana Cristina, com quem completou 26 anos de casado recentemente.

Para comemorar a data especial, o apresentador do Big Brother Brasil, da TV Globo, viajou com a família para a Dinamarca, e mesmo em outro país, eles seguiram a tradição de parabenizar a aniversariante a meia-noite.

"Laura já tem 20 anos na Dinamarca! Êeeeeeeeeeee!!!! Viva a Laura!!!! Fizemos o nosso tradicional parabéns na virada da meia-noite, assim que virou 08 de junho. Vamos dormir e, quando acordarmos, o dia é todo da @loli.schmidt! Parabéns, meu amor!!! Eu queria que todo mundo te conhecesse, pra todo mundo ver O TANTO que você merece TUDO!!!", escreveu o jornalista na legenda.

Vale lembrar que Tadeu e Ana Cristina também são pais de Valentina, de 21 anos.

Conheça a tradição de Tadeu Schmidt para celebrar aniversário de casamento

Na última quinta-feira, 30, Tadeu Schmidt e a esposa, Ana Cristina Schmidt completaram 26 anos de casamento! O casal publicou registros apaixonados nas redes sociais, e o apresentador compartilhou uma tradição que seguem todos os anos em comemoração a data.

Na foto, Ana vestia a mesma calça preta de quando deram o primeiro beijo, há mais de duas décadas. Agora, essa roupa é guardada para ser usada somente no dia 30 de maio de todos os anos - data em que celebram mais um ano de casamento.

"Comemoramos nosso aniversário de casamento seguindo a tradição: jantar a dois, muito vinho e mozão vestindo A MESMA CALÇA PRETA que ela vestia 26 anos atrás, quando demos o primeiro beijo. (Depois do uso, a calça volta para um saco plástico para permanecer preservada e ser usada uma vez por aпо.) P.S. pelas caras na última foto, vocês entendem por que demorei tanto pra postar, né?", legendou o apresentador, que compartilhou fotos da noite de comemoração em seu Instagram. Confira!