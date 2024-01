Mel Lisboa exibe beleza natural ao celebrar aniversário: "Que seja doce"

Nas redes sociais, a atriz Mel Lisboa postou duas fotos sem maquiagem e celebrou o aniversário de 42 anos com uma reflexão

Mel Lisboa completou 42 anos de vida nesta quarta-feira, 17, e comemorou a data especial fazendo uma reflexão. Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz postou duas em que aparece esbanjando toda sua beleza natural, e falou sobre o novo ciclo.

"42 voltas hoje. Esta sou eu, não exatamente hoje, mas há uns 40 dias. Esta sou eu, sem truques, mas adornada pela luz e pelo vento da Bahia. Nas fotos, não muito se vê. Mas esta sou eu. Repleta de contradições. Estrela de 7 pontas tatuada no peito", começou o texto.

E completou a postagem: "Hoje faço 42 anos. Idade redonda, bonita. Eu gosto. Hoje é o 1º dia do meu ano, e o resto da minha vida me aguarda. Que seja doce. Beijo em vocês da caprica dezessete de janeiriana peso-pesado aqui", completou.

Nos comentários, Mel recebeu diversas mensagens de felicitações. "Parabéns, Mel!! Belezuras na sua vida", disse o ator Selton Mello. "Linda! Parabéns!", escreveu a atriz Natalia Lage. "Lindeza! Todo amor que houver nessa vida... pra você! Te amo!", falou a atriz Samara Felippo. "Parabéns pra tu! Paz! Amor! Saúde! Felicidade! Família! Arte!", comentou a atriz Débora Nascimento.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mel Lisboa (AKA Honey Lisbon) (@mellisboa)

Filhos de Mel Lisboa aparecem enormes em viagem com a mãe

A atriz Mel Lisboa encantou seus seguidores ao mostrar novas fotos com seus filhos, Bernardo e Clarice. Os três curtiram uma viagem com outros parentes para Paris, na França, e a mãe coruja mostrou um álbum de fotos da família reunida.

Nas imagens, os dois adolescentes mostraram o quanto já cresceram. Clarice está com 11 anos de idade, enquanto Bernardo já completou 14 anos. Os dois são frutos do antigo casamento de Mel com o músico Felipe Rosseno, de quem ela se separou após 15 anos de união. Hoje em dia, Mel Lisboa namora com o fotógrafo André Hawk. Confira as fotos!