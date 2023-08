Mel Fronckowiak presta bela homenagem no aniversário de Rodrigo Santoro

Rodrigo Santoro completou 48 anos e ganhou uma homenagem especial da esposa, a atriz Mel Fronckowiak

O ator Rodrigo Santoro completa 48 anos de vida nesta terça-feira, 22, e Mel Fronckowiak fez questão de comemorar a data especial. Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz postou uma foto em que aparece sorridente ao lado do aniversariante, e falou prestou uma bela homenagem.

"Faz onze anos que essa data passou a ser uma das mais importantes da minha vida. Sim, desde quando te conheci o dia de celebrar o seu aniversário é celebrado por mim de corpo e alma. Porque se escolhemos caminhar juntos, eu me vejo em você", começou ela.

A mãe de Nina, de seis anos, seguiu a publicação falando sobre a parceria com Santoro. "Me vejo na sua busca de, dia após dia, se trabalhar pra ser uma pessoa ainda melhor, um pai ainda mais incrível. Me vejo na sua vontade de fazer cada vez melhor e diferente a sua rotina e a de quem te cerca e me sinto privilegiada. Porque a gente é isso: uma mistura de dores e delícias, de acertos e desacertos, de certezas e medos, mas querer acertar já nos coloca no mesmo com-passo. Nossa caminhada já começou há um tempo e eu só vejo horizonte à frente."

"É inspirador te ver nesse processo e estar nele. É aquilo: escolhemos compartilhar a nossa existência nessa vida. Somos nós. Diante do mundo, diante de nós mesmos. E estar contigo, olhar nos seus olhos, me faz querer ser cada vez mais eu mesma e as outras de mim. Descobertas que faremos e lapidaremos juntos. E o amor, eu não tenho dúvida, vai continuar guiando nossos passos. Feliz dia todo seu, Rodrigo Santoro", completou a homenagem.

Confira a publicação:

Santoro comemora aniversário junto da irmã

Neste dia 22 de agosto, Santoro usou as redes sociais para homenagear sua irmã caçula, Flavia, que também está fazendo aniversário. No Instagram, ele recordou uma foto antiga dos dois e escreveu uma bela mensagem para a aniversariante.

"Eu e Flavia nascemos em um 22 de agosto. Ela veio ao mundo no mesmo dia, 3 anos depois. Minha mãe diz que aconteceu assim. Eu já acho que ela quis economizar na festa de aniversário. Mas é curioso celebrar nosso dia juntos. Não me lembro quando fizemos essa foto mas tem bastante tempo. Não me lembro também exatamente de todas as nossas festas de aniversário, como foram, mas desde que ela chegou, nunca mais celebrei sozinho [...]", escreveu ele em um trecho da homenagem.