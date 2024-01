Mariano posta cliques raros com a mãe e presta bela homenagem de aniversário

O cantor sertanejo Mariano postou dois cliques raros ao lado da mãe, dona Valentina, e a parabenizou por seu aniversário

O cantor Mariano, da dupla com Munhoz, usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para sua mãe, dona Valentina, que completou mais um ano de vida nesta quinta-feira, 18.

Em seu perfil oficial no Instagram, o sertanejo e ex-participante do reality A Fazenda, da Record TV, compartilhou dois cliques raros em que aparece agarradinho com a aniversariante na piscina, e se declarou para ela.

"Hoje o dia é todo dela, a minha rainha, a dona da porr@ todaaaaa!!! Dona @tinabijos, a mulher mais guerreira do mundo e que tenho o privilégio de ser minha mãe!!! Parabéns mãe, que Deus continue abençoando a vida da senhora, e que essa alegria e vontade de viver que contagia a todos floresça mais e mais a cada dia! Te amo muito! Feliz aniversário", desejou o artista na legenda da publicação.

Os fãs de Mariano também parabenizaram dona Valentina nos comentários. "Viva dona Tina", disse uma seguidora. "Que lindos. Parabéns, dona Tina. Muitas bençãos", escreveu outra. "Parabéns, dona Tina!!! Tudo de melhor na sua vida! Muita saúde e paz! Comemore muito com essa família maravilhosa", falou uma fã.

Confira a publicação:

Mariano pede Jakelyne Oliveira em casamento

Em novembro do ano passado, Mariano pediu Jakelyne Oliveira em casamento durante uma viagem luxuosa para as Maldivas. Após três anos de namoro, o sertanejo fez o pedido especial e a ex-participante do reality 'A Fazenda' compartilhou em seu perfil oficial no Instagram um registro do momento emocionante em que o pedido aconteceu.

Enquanto estavam pedalando em uma passarela com uma vista deslumbrante para o mar, o casal decidiu parar para posar para as câmeras, com beijos e abraços. Foi nesse instante que Mariano se ajoelhou. Visivelmente surpresa e emocionada, Jakelyne aceitou o pedido e se derreteu pelo noivo. "Eu disse SIIIIIM, para o amor da minha vida!", a influenciadora legendou a publicação. Confira!