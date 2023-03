Mari Palma ousa em look curtinho e mega botas para celebrar aniversário

Apresentadora e jornalista Mari Palma está completando 34 anos de idade nesta quarta-feira, 29

Nesta quarta-feira, 29, a apresentadora e jornalista Mari Palma (34), está completando 34 anos de idade e decidiu fazer uma baita festa para celebrar a chegada desta data especial. A famosa escolheu um look curtinho com mega botas para a festa animada em São Paulo.

Para celebrar o dia bem especial, a jornalista, que se separou recentemente do também jornalista Phelipe Siani (38) optou por um look ousado, bem curtinho, com uma camisa jeans, completando com mega botas de coura que iam até a altura de sua coxa.

Em seu perfil oficial no Instagram, Mari Palma compartilhou uma foto onde surge em frente a uma placa cheia de luzes escrita “Mari 34”, exposta na frente da festa na capital paulista. “34 anos: start”, escreveu a jornalista, na publicação.

Uma publicação compartilhada por mari palma (@maripalma)



Phelipe Siani presta linda homenagem no aniversário da ex-esposa, Mari Palma: "Segue sendo minha inspiração"

Mesmo após o fim do casamento, Phelipe Siani fez questão de parabenizar a ex-mulher, Mari Palma, com uma bela homenagem pela chegada de seu aniversário de 34 anos. Os dois oficializaram a união em agosto do ano passado, e anunciaram o término do relacionamento cinco meses depois. "Juntos ou separados, você segue sendo minha inspiração de ser humano. Eu te amo. Parabéns, @maripalma, que seus 34 anos te tragam só amor!", escreveu Siani na legenda da publicação. Mari respondeu à mensagem do jornalista. "Que parceria a nossa! Te amo", escreveu ela nos comentários.