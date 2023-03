Marcos Mion resgata vídeo do início da relação com Suzana Gullo e se declara

Marcos Mion faz homenagem para celebrar aniversário de 18 anos de casamento com Suzana Gullo: “Vale muito a pena lutar pelo amor”

Marcos Mion (43) e Suzana Gullo celebraram as bodas de turquesa no último domingo, 19. O casal comemorou seus 18 anos de casamento e para homenagear a esposa, o apresentador resgatou um vídeo do início do relacionamento, com direito a uma declaração apaixonada para a amada com quem tem três filhos.

O pai de Romeo (17), Donatella (14) e Stefano (12) surgiu 18 anos mais jovem, em um momento de intimidade com a esposa no vídeo publicado em suas redes sociais, enquanto trocavam beijos e carinhos em meio a uma paisagem paradisíaca. No registro, o casal ainda brincou com alguns amigos que assistiam a cena romântica.

Na legenda, Marcos se declarou: “Casar é assinar um contrato com Deus como testemunha e fazer um juramento. Se fosse fácil não precisaria ter garantias tão fortes quanto essas, não é verdade?”, o apresentador brincou e falou sobre a importância de ter alguém para se apoiar e seguir adiante, enfrentando os desafios da vida.

Marcos ainda falou sobre as dificuldades na relação: “Nós já passamos por alguns e uma coisa posso garantir: VALE MUITO A PENA LUTAR PELO AMOR. Porque toda vez que ele renasce vem mais forte, mais fechado”, se derreteu. Já Suzane compartilhou uma foto do casamento com Marcos e se declarou: “18 anos e contando, amor sem fim”, legendou.

Marcos Mion fala da relação com o filho, Romeo:

Em janeiro deste ano, Marcos Mion decidiu abrir detalhes de sua relação com o primogênito, Romeo, fruto do relacionamento com Suzana Gullo. Nas redes sociais, o apresentador fez uma homenagem para o herdeiro, diagnosticado com transtorno do espectro autista e encantou os seguidores.

"Um filho autista foi o maior presente que Deus separou para mim", começou ele. "Acabei de passar quase 10 dias só com Romeo, enquanto Suzanna foi esquiar com o Tefo e Doninha. A sensação é uma só: conexão”, iniciou a homenagem.