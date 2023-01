Marco Pigossi faz rara aparição com o namorado em nova foto

Marco Pigossi passa o réveillon com o namorado, Marco Calvani, e os dois aparecem abraçados

O ator Marco Pigossi fez uma rara aparição com seu namorado, o cineasta italiano Marco Calvani, durante a noite de réveillon. Os dois passaram a virada do ano juntinhos na Colômbia e mostraram uma foto nas redes sociais.

Em frente à queima de fogos na Cartagena, o casal trocou um abraçado apaixonado para entrar em 2023 com o pé direito.

Vale lembrar que os dois são bem discretos com a vida pessoal. Desde que assumiram o romance, eles fizeram poucas aparições juntos nas redes sociais, deixando o romance para a vida íntima e longe da internet. Porém, eles abrem raras exceções em datas especiais, como fizeram agora no ano novo.

Os dois assumiram o romance em novembro de 2021. Na época, Pigossi agradeceu pelo carinho do público quando revelou o namoro. "Em relação as últimas notícias, quero agradecer a todas as mensagens de carinho e respeito. Que a discussão se faça cada vez mais presente e mais natural. Que o amor seja cada vez mais forte. Afinal, sabemos que o ódio vem do medo. Medo do diferente e do novo. Que não tenhamos mais medo de existir! Um beijo a todos", declarou.

