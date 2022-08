Marcelo D2 reúne os cinco filhos em foto ao celebrar um ano da caçula: ''Muito orgulho''

Cantor Marcelo D2 compartilha foto inédita e rara dos cinco herdeiros juntos e faz linda declaração na web

CARAS Digital Publicado em 03/08/2022, às 11h08

O cantor Marcelo D2 (54) encheu seu feed de amor nas redes sociais ao compartilhar um registro raro da família reunida!

Na manhã desta quarta-feira, 03, o vocalista da banda Planet Hemp usou a web para celebrar o primeiro aninho de vida da caçula, Maria Isabel, fruto de seu relacionamento atual com a produtora Luiza Machado Peixoto.

Em seu perfil no Instagram, o pai coruja publicou um clique em que os seus cinco filhos aparecem juntos. O filho mais velho do famoso, Stephan (29), mais conhecido como Sain TTK, posou ao lado da herdeira mais nova de D2, além de Lourdes (20), Luca (18), e Maria Joana (16), do antigo relacionamento com Camila Aguiar.

O rapper fez uma linda declaração para os herdeiros, para a esposa, e lamentou o fato de não ter mais os pais, Seu Dark e Dona Paulete, vivos.

"Me sinto abençoado, e sou mesmo, hoje nossa Bebel faz um ano de vida. Um ano que ela traz muita luz pra essa família, eu que agora não tenho mais pai nem mãe por aqui carrego essa tropa comigo, tropa que me faz seguir, tropa essa que é o meu maior sucesso. Muito orgulho desses 5 aí! Viva Bebel nossa filha de Oiá. Obrigado meu amor, minha companheira Luiza te amo demais. Nós somos a família Peixoto e carregamos com o orgulho isso", disse Marcelo D2 na legenda da publicação.

Confira a foto dos cinco filhos de Marcelo D2 juntos:

Marcelo D2 se une a BNegão e Black Alien em festival em São Paulo

No último dia 30 de julho, Black Alien recebeu BNegão e Marcelo D2 no seu show no Festival Extrapunk Extrafunk em São Paulo. O trio reviveu os bons momentos que tiveram juntos na época do Planet Hemp.

