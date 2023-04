Maisa encanta com homenagem de aniversário para mãe: ‘Forte e incrível’

Atriz Maisa Silva usa redes sociais para compartilhar lindo texto de aniversário para mãe, Gislaine Silva

Nesta quarta-feira, 26, Gislaine Silva (44), mãe da atriz Maisa Silva (20), está completando 44 anos de idade! E para celebrar a data tão especial, a famosa compartilhou em suas redes sociais algumas fotos e completou a homenagem com um lindo texto, encantando os internautas.

“Feliz aniversário mãe, obrigada pelos ensinamentos e por ser essa pessoa forte e incrível que você é. Hoje em dia eu entendo muito bem o porquê de você me chamar de ‘cidadã do mundo’...”, começou a atriz, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram.

“O mais importante disso tudo é saber que eu posso rodar ele inteiro, conhecer lugares e pessoas maravilhosas, que sempre terei um lar nos seus braços. Te amo tanto!”, completou a famosa. Nas fotos, Gislaine aparece segurando o cachorrinho da família, além de acompanhada da filha em selfies e em momentos de viagens que fizeram pelo mundo.

"Muito obrigada minha vida! Só tenho a agradecer a Deus por você (meu presente de Deus), seu pai, pela minha família maravilhosa por tudo. Me sinto muito abençoada. Saiba que esse colo está sempre aqui pra você. Te amo além do infinito. Obrigada por tudo que faz por mim", respondeu Gislaine.

Veja a publicação da atriz Maisa Silva, parabenizando sua mãe, Gislaine, por seu aniversário de 44 anos:

VIAGEM DE AMIGAS: Maisa e Klara Castanho viajam juntas fora das telinhas

Maisa Silva (20) e Klara Castanho (22) já deram vida às duas melhores amigas, 'Anita' e ‘Carol’ na série da Netflix ‘De volta aos 15’ no ano passado. Recentemente, as atrizes mostraram que a amizade não ficou só nas telinhas! As duas anunciaram pelas redes sociais que vão curtir uma temporada juntas em Los Angeles, na Califórnia.

Maisa, que vestia uma blusa dos Lakers, time de basquete de Los Angeles, para entrar no clima da viagem, ela contou a novidade empolgadíssima ao lado de Klara em seus stories: “Eu estou acabada depois de não sei quantas horas de voo, porém, hello! Chegamos em Los Angeles. Essa é a primeira viagem muito longa que a gente faz juntas, né amiga?”, revelou no vídeo.