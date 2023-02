Maisa e Klara Castanho viajam juntas para Los Angeles

Maisa Silva e Klara Castanho desembarcam na Califórnia e avisam: “Viemos fazer uma coisa muito legal"

Maisa Silva (20) e Klara Castanho (22) já deram vida às duas melhores amigas, 'Anita' e ‘Carol’ na série da Netflix ‘De volta aos 15’ no ano passado. Mas nesta quarta-feira, 15, as atrizes mostraram que a amizade não ficou só nas telinhas! As duas anunciaram pelas redes sociais que vão curtir uma temporada juntas em Los Angeles, na Califórnia.

Maisa, que vestia uma blusa dos Lakers, time de basquete de Los Angeles, para entrar no clima da viagem, ela contou a novidade empolgadíssima ao lado de Klara em seus stories: “Eu estou acabada depois de não sei quantas horas de voo, porém, hello! Chegamos em Los Angeles. Essa é a primeira viagem muito longa que a gente faz juntas, né amiga?”, revelou no vídeo.

“E é minha primeira vez em Los Angeles”, Klara completou a fala de Maisa e mostrou que está animada em explorar o novo lugar. As duas ainda deram indícios de que vem um novo projeto por aí: “Viemos fazer uma coisa muito legal, acompanhem por aqui", confessou Maisa e Klara concordou, deixando os fãs das atrizes com as expectativas lá em cima.

Klara Castanho e Maisa viajam juntas - Reprodução/Instagram

Klara Castanho afirma que teve ajuda profissional para lidar com fase difícil:

Em entrevista ao 'TV Fama', Klara Castanho revelou que está aproveitando a chegada de um novo ano para colocar sua vida nos eixos. A atriz, inclusive, falou sobre a ajuda profissional que recebeu para superar dificuldades. Em junho de 2022, Klara revelou que sofreu abuso sexual, engravidou e entregou o bebê para adoção.

"Eu recebi mensagens maravilhosas e um cuidado muito grande das pessoas. De uma forma ou de outra, ainda estou entendendo o meu lado profissional e retomando as rédeas. Não posso reclamar, tenho mesmo rede de apoio incrível ao meu redor. Sempre tive ajuda profissional [com psicólogo], então foi só agregar o que estava acontecendo", desabafou.