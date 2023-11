Luxuosa, Nicole Bahls monta árvore de Natal imponente

Em sua mansão, Nicole Bahls monta árvore de Natal com decoração poderosa e impressiona ao exibir detalhes em vídeo; veja como ficou

A modelo Nicole Bahls mostrou que sua mansão já está pronta para o Natal. Nesta segunda-feira, 27, a ex-panicat postou um vídeo montando a árvore e impressionou ao exibir os detalhes da decoração escolhida para este ano.

A artista então escolheu uma árvore de tamanho médio e enfeites bem imponentes. Bolas grandes, laços e muitas luzes foram colocados no objeto. Embaixo ainda fora dispostas algumas caixas de presentes falsas.

"A magia natalina em um vídeo. Que cada lembrança deste momento seja embrulhada em felicidade e laços de afeto", disse Nicole na legenda da publicação. Nos comentários, os internautas aprovaram a decoração e o look vermelho da musa. "Que linda", admiraram.

É bom lembrar que Niccole Bahls mora em uma mansão com fazenda e sempre nomeia seus animais homenageando famosos. Recentemente, ela revelou qual foi o casal de famosos que teve seu nome usado em seu novos pavões.

Veja a árvore de Natal de Nicole Bahls:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nicole Bahls (@nicolebahls)

Nicole Bahls faz tour em sua mansão

A modelo e ex-A Fazenda Nicole Bahls ostentou o luxo de sua mansão em uma nova entrevista na TV. Ela participou do programa Domingo Espetacular, da Record TV, e abriu as portas de sua casa de luxo, que fica em Itaboraí, no Rio de Janeiro.

A beldade contou que a casa tem 12 quartos e 22 banheiros e está localizada em um terreno de 20 mil metros quadrados, que é o equivalente a dois campos e meio de futebol. A obra demorou cerca de três anos para ficar pronta.

A propriedade conta com a casa principal e mais alguns bangalôs para hospedar seu convidados, já que a casa foi pensada para receber os amigos. O local ainda tem uma piscina luxuosa, área gourmet e de jogos e até uma capela.