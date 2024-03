Lucy Alves ganha declaração da namorada em data especial: 'Seu par'

Aniversariante do dia, a atriz Lucy Alves foi surpreendida com buquê de flores e uma declaração romântica da namorada, Indira Nascimento

Dia de festa! A atriz Lucy Alves está completando mais um ano de vida nesta quarta-feira, 6, e ganhou uma declaração mega especial da namorada, a também atriz Indira Nascimento. As duas, que atuaram na novela 'Travessia' (2022), escrita por Gloria Perez, assumiram publicamente a relação há pouco menos de um mês, durante o Carnaval deste ano.

Através das redes sociais, em homenagem a amada, Indira publicou uma foto do casal e um vídeo onde elas surgem passeando de moto. "Por onde for, quero ser seu par… Feliz vida inteira, meu amor!!!", declarou a artista na legenda.

Nos comentários, diversos amigos famosos e fãs das famosas também celebraram os 38 anos de vida de Lucy. "E as senhoras me deram bolo ontem, mas amo vocês", brincou a atriz Letícia Colin. "Que lindas! Parabéns, querida", escreveu a também atriz Deborah Evelyn. "Que amorzão esse combo peixes - leão, amo vocês", se derreteu o ator Ícaro Silva.

Além da declaração, a aniversariante do dia também recebeu um lindo buquê de flores da namorada. Em seus stories no Instagram, Lucy Alves dividiu com os seguidores um registro do presente, repleto de girassóis e algumas rosas.

Confira as publicações:

Lucy Alves fala de namoro com Indira Nascimento

Lucy Alves (37) está feliz da vida com a namorada Indira Nascimento (33). A cantora assumiu o romance publicamente no final da primeira quinzena de fevereiro, após flagra na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. Na última quinta-feira, 29, a CARAS Brasil esteve na coletiva de imprensa da Dança dos Famosos, nos Estúdios Globo. Durante o evento, a atriz fala sobre o relacionamento e como a família recebeu a namorada.

"Estou muito feliz de poder viver esse sentimento de uma forma livre, bonita e do jeito que eu quero", afirma ela, que relembra como foi contar sobre o novo relacionamentos para familiares e amigos.

"Tranquilo, a minha família e meus amigos me apoiam. Eles querem que eu seja feliz, então, foi natural. Graças a Deus as pessoas que estão próximas a mim, elas torcem pela minha felicidade. Amar do meu jeito, do jeito que se queira, ser feliz, querer amar, é uma coisa que todo mundo que torce por você quer mais que você possa transbordar", celebra.

Além do romance, Lucy Alves também comentou sobre sua participação na Dança dos Famosos.