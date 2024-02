Lucy Alves mostra foto de beijo com sua nova namorada, que é atriz

Lucy Alves está apaixonada! Neste domingo, 25, a atriz mostrou uma foto trocando beijo apaixonado com sua namorada na praia

A atriz Lucy Alves está apaixonada e resolveu compartilhar um momento romântico com seus seguidores nas redes sociais. Neste domingo, 25, ela mostrou uma foto trocando um beijo com a atriz Indira Nascimento, que é sua nova namorada.

Na imagem, elas apareceram juntinhas em uma praia e a artista colocou um emoji de coração na legenda.

Vale lembrar que elas assumiram o namoro no carnaval deste ano. Elas foram juntas a um camarote na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, e logo levantaram os rumores de que estariam vivendo um romance. Pouco depois, a equipe de Lucy Alves confirmou o relacionamento delas de forma discreta.

Lucy Alves fala da bissexualidade

Em entrevista na Revista CARAS, Lucy Alves falou sobre assumir sua bissexualidade. "Recebi uma onda de amor. Mas tenho clareza de que estou em uma bolha privilegiada. O Brasil ocupa o topo do ranking quando o assunto é homofobia e é um dos países que mais matam homossexuais. Não temos respeito. Não temos políticas públicas", contou.

“Ser mulher, nordestina, sempre foi motivo de muito orgulho pra mim. Terra de gente forte, da riqueza, da arte. Que me inspira, que diz muito sobre quem sou e sobre todas as minhas formas de expressar. Terra de minha família e que guarda a minha história. Terra da poesia, da bravura, do amor. É uma honra poder levar a minha Paraíba e o Nordeste por onde passo”, declamou ela.