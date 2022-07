Lucas Jagger ganha colo do pai, Mick Jagger, durante celebração dos 79 anos do astro

Ao lado da irmã Lizzie, Lucas Jagger comemora o aniversário de 79 anos do pai, Mick Jagger

CARAS Digital Publicado em 27/07/2022, às 12h58

Mick Jagger completou 79 anos na última terça-feira, 26, e ganhou uma declaração de Lucas Jagger (23), um dos seus oito filhos, através das redes sociais.

O filho de Luciana Gimenez (52) compartilhou uma foto nos Stories do Instagram ao lado do pai e da irmã Lizzie Jagger (38), filha do músico com a modelo Jerry Hall.

Na imagem, Lucas aparece sentado nas pernas do vocalista dos Rolling Stones e junto com uma banda alemã vestida com roupas típicas em Dusseldorf, na Alemanha.

"Parabéns papai", escreveu Lucas na legenda da publicação.

Vale lembrar que Mick Jagger é pai de oito filhos. Além de Lucas e Lizzie, são Georgia May, de 30, e Gabriel, de 25, também filhos de Jerry Hall; Karis Hunt, de 51 anos, com a cantora Marsha Hunt; de Jade Sheena, de 50, com Bianca Pérez-Mora Macias; e do pequeno Devereaux, de 6, com a atual namorada, Melanie Hamrick.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mick Jagger (@mickjagger)

LUCIANA GIMINEZ CELEBRA O ANIVERSÁRIO DE MICK JAGGER

Nesta terça-feira, 26, Mick Jagger está completando 79 anos de idade e pelas redes sociais recebeu uma homenagem de Luciana Gimenez, mãe do seu filho, Lucas. No perfil do Instagram, a apresentadora compartilhou uma foto raríssima ao lado do herdeiro e do astro do rock, e rasgou elogios para o aniversariante.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!