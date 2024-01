Lore Improta e Léo Santana trocam declarações na web: "Nosso amor venceu"

Lore Improta e Léo Santana completaram sete anos juntos nesta terça-feira, 9, e celebraram a data especial trocando declarações nas redes sociais

Lore Improta e Léo Santana completaram sete anos juntos nesta terça-feira, 9, e fizeram questão de comemorar a data especial com declarações nas redes sociais.

Em seu perfil oficial no Instagram, o cantor recordou um vídeo do dia do seu casamento com a dançarina e influenciadora digital, com quem tem uma filha, a pequena Liz, de dois anos, e celebrou o amor dos dois.

"7 anos ao teu lado. E se depender de mim viveremos milhares de anos juntos! E eu sou a Deus grato demais, quem desacreditou que nós dois juntos não seria capaz, daí o nosso AMOR VENCEU, em nossa volta a nossa #liz VOCÊ e EU. Te amo #neni Deus nos livre de todo mal e nos blinde", escreveu o artista.

Depois foi a vez de Lore se declarar para o amado. No seu Instagram, ela publicou um vídeo divertido em Léo enfrenta dificuldades para enumerar suas qualidades, e na legenda, além de falar sobre a dificuldade do marido para entender o jogo, também agradeceu pela família que eles construíram.

"Dá pra entender o porquê paciência ficou lá embaixo, né? Hoje eu e meu nenu @leosantana comemoramos 7 anos do nosso primeiro beijo. O dia 9 de janeiro de 2017 mudou as nossas vidas pra sempre! Te amo demais, meu amor. Sou muito feliz e realizada com a família linda que construímos", disse a famosa.

Confira as publicações:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por O GIGANTE (@leosantana)

Ivete Sangalo se encanta com filha de Lore Improta e Leo Santana

A cantora Ivete Sangalo mostrou que é uma tia babona com os filhos de seus amigos. Recentemente, a artista compartilhou um vídeo encantador de Liz, filha de Lore Improta e Leo Santana, que pediu para ouvir 'Macetando', música de colaboração entre Ivete e Ludmilla.

Em seu perfil oficial do Instagram, Veveta publicou um vídeo onde Lore e sua herdeira apareceram dançando juntinhas e fez uma linda declaração para a pequena. "Por que você @loreimprota faz isso comigo? Titia ama demais", declarou a cantora. Confira!