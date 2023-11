Lilia Cabral mostra comemoração de 28 anos de seu casamento

Não é para qualquer um! Lilia Cabral mostra como celebrou mais um ano ao lado do esposo

A atriz Lilia Cabral está comemorando mais um ano de casada com o seu marido, Iwan Figueiredo. Nesta terça-feira, 07, a artista global, de Fuzuê, mostrou um registro do momento especial e falou como celebraram o marco.

Há quase 30 anos juntos, o casal, que completou 28 anos de casamento, coisa que não é para qualquer um, surgiu radiante curtindo um jantar. Os pombinhos então resolveram sair para comerem e se divertirem.

"Pra comemorar 28 anos de casado, um gostoso jantar e uma vida cheia de lembranças boas!", contou Lilia Cabral ao postar a foto sorrindo com o esposo, com quem teve uma filha, Giulia Bertolli, que segue seus passos na atuação.

Ainda nas últimas semanas, eles foram visitar a herdeira em sua nova casa. A jovem deixou o lar dos pais para iniciar sua vida adulta com seu espaço exclusivo. No final de agosto, Giulia Bertolli se despediu da casa dos pais. "O fim de uma era. Foram 26 anos vivendo entre essas quatro paredes. Desde que nasci, minha casa foi meu único endereço", iniciou ela, que segue os passos da mãe e é atriz também.

Lilia Cabral exalta parceria com Marina Ruy Barbosa em ‘Fuzuê’

A atriz Lilia Cabral está radiante com seu retorno para as telinhas da Globo! Distante desde 2018, quando fez a novela O Sétimo Guardião, ela dará vida a personagem BebelMontebello em Fuzuê, que estreia em agosto. Durante uma coletiva de imprensa com a participação da CARAS Digital, a artista celebrou a novidade e exaltou sua filha na trama, a atriz Marina Ruy Barbosa.

“Esse retorno para mim está sendo extremamente importante, porque acho que estamos vivendo outras relações, outras perspectivas. Nosso olhar mudou muito depois da pandemia (...) Me sinto renascida com outros olhares para experiência, porque independente de ter anos de carreira, no fundo, aprendemos todos os dias”, Lilia vibrou.

A atriz lembrou que está repetindo a parceria com a ruiva, nas novelas Começar de Novo e em O sétimo Guardião: “Esse tempo que eu deixei de fazer televisão e voltei, voltei ao lugar que mais adoro, com amigos, com pessoas que confio (...) Voltar na parceria com Marina, que começou na primeira novela dela, desde menininha”, disse.

“Ela foi crescendo, eu fui acompanhando e fomos nos entendendo. Tenho muito carinho pelo trabalho dela porque vejo a evolução. Ela é muito generosa e tem a capacidade de ouvir que é muito importante (...) Eu ajudo a Marina e a Marina me ajuda muito com o frescor da juventude, na beleza que é o comportamento feminino”, elogiou a atriz, que interpretará sua filha, Preciosa Montebello.