Lady Gaga homenageia Tony Bennett em seu aniversário de 97 anos

Lady Gaga homenageou o amigo Tony Bennett, lenda do Jazz, falecido no final de julho, no dia que seria seu aniversário de 97 anos

Nesta quinta-feira, 3, o cantor Tony Bennett faria 97 anos se ainda fosse vivo. A lenda do jazz faleceu em 21 de julho de 2023, após muitos anos vivendo com a doença de Alzheimer. E nesta data especial para o ídolo, sua grande amiga, a cantora Lady Gaga, prestou uma homenagem emocionante em seu Instagram.

A estrela compartilhou cliques feitos em Nova York, onde ela aparece com um vestido chiquérrimo em frente a um carrinho de cachorro-quente. Na legenda da publicação, ela relembrou o seu melhor amigo, com quem mantinha a amizade mesmo com grande diferença de idade.

"Feliz aniversário, Tony. 3 de agosto é o dia de Tony Bennett. Um dia para sorrir. Mas eu vou celebrar você muito mais do que uma vez no ano. Irei te celebrar toda vez que estiver no palco cantando jazz, toda vez que estiver com sua família, todas as vezes que andar pelas ruas de Nova York. Eu vou olhar a minha volta e me lembrar tudo o que você fez por essa cidade e por todo o mundo", escreveu Gaga.

Lady Gaga e Tony Bennett eram grandes parceiros na música e na vida pessoal. Os dois lançaram dois álbuns juntos - Cheek to Cheek, em 2016, e Love for Sale, em 2021 - e já chegaram a se apresentar inúmeras vezes em shows especiais. A cantora sentia um carinho tão grande pelo ícone do jazz que eternizou o amigo em uma tatuagem, que é um desenho esboçado por ele.

Após a sua morte no fim de julho, ela levou alguns dias para se pronunciar ao público e fez texto emocionante se despedindo daquele que ela chamou de seu melhor amigo. "Eu nunca vou me esquecer de Tony Bennett. Se eu pudesse dizer alguma coisa para o mundo sobre isso, eu diria para não menosprezar os mais velhos, não os deixe para trás quando as coisas mudarem", disse Gaga.