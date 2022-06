Kris Jenner rasga elogios ao celebrar o aniversário da filha, Khloé Kardashian

A socialite Kris Jenner emocionou ao fazer uma homenagem de aniversário para a filha, Khloé Kardashian

CARAS Digital Publicado em 27/06/2022, às 14h08

Nesta segunda-feira, 27, Khloé Kardashian está completando 38 anos de vida, e claro que a família está em festa!

A matriarca do clã Kris Jenner (66) usou as suas redes sociais para celebrar o aniversário da filha com uma belíssima homenagem.

Na publicação, a socialite relembrou diversos cliques da herdeira desde a infância até a vida adulta, e emocionou.

"Feliz aniversário para minha linda coelhinha @khloekardashian!!!! Eu me sinto tão abençoada por passar por essa vida sendo sua mãe !! Você é a filha, irmã, mamãe, titia, melhor amiga, professora, terapeuta, empresária mais incrível e a garota mais engraçada que eu conheço que olha a vida com uma atitude tão linda. Você é gentil, amorosa, doce, tão inteligente, generosa além da medida, graciosa e tem um caráter incrível", disparou a mãe coruja.

Na sequência, Kris falou sobre a força da influenciadora, que já passou por poucas e boas principalmente na vida amorosa. "Você é a mulher mais forte que eu já conheci. Você constantemente ensina o resto de nós como lidar com as coisas mais difíceis que a vida coloca em seu caminho e você faz isso com tanta graça e integridade", completou.

Por fim, a empresária comemorou a data especial. "Eu te amo mais do que você jamais saberá e agradeço a Deus todos os dias por você, minha linda garota. Feliz aniversário!!!! #happybirthdaykhloé", concluiu.

CONFIRA A HOMENAGEM DE KRIS JENNER