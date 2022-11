Kaká celebra três anos de casamento com Carol Dias e se declara

O ex-jogador de futebol Kaká e a modelo Carol Dias estão casados desde 2019

O ex-jogador de futebol Kaká (40) celebrou três anos de casado com a modelo Carol Dias e mesmo longe, no Catar, para acompanhar a Copa do Mundo, ele compartilhou um texto apaixonado nas redes sociais.

"Há três anos, ela disse sim. Essa mulher incrível disse sim para nós, disse sim para começarmos a nossa aventura, para construirmos a nossa família sobre a rocha que é Cristo. Sim para juntos enfrentarmos desafios, superarmos barreiras e celebrarmos conquistas. Sim para misericórdia, Sim para compaixão, Sim para perdoar e ser perdoada a cada dia. Sim para cuidar e se sacrificar pelos nossos filhos", começou Kaká.

"Meu amor e admiração por você cresce e amadurece a cada dia, em cada uma das situações que vivemos. Obrigado por dizer sim todos os dias para o nosso casamento e para a nossa família. Te amo muito para sempre", completou.

Nos comentários, a esposa retribuiu o carinho, nos comentários. "Acordei com esse texto e achei covardia porque a grávida só faz chorar. Obrigada por cada momento meu amor, os bons e os ruins que vieram para nos fortalecer. Obrigada pela família linda que construímos! Te amo infinito", disse.

Carol também publicou um longo texto, horas depois em suas redes sociais

"Sabe aqueles 3 anos que parecem 30 anos? É assim! É assim na intensidade de cada momento, é assim na quantidade de coisas que temos para decidir e coordenador ao mesmo tempo, desde que começamos a namorar há quase 7 anos atrás, nunca foi simples, nunca foi fácil, mas o improvável foi se tornando possível e chegamos até aqui, com muitos sonhos realizados, com muita vontade de viver juntos e principalmente muito fortalecidos! Meu desejo para nossos próximos anos é que seja sempre um amor forjado, que consegue passar por instabilidades sem perder o foco! Te amo, amo a nossa leveza em meio ao caos, amo a nossa alegria e a nossa sintonia! Te amo infinito".