Juliette comemora Dia dos Namorados de maneira divertida ao lado de namorado

Juliette divertiu os seus fãs ao recriar meme romântico com Kaique Cerveny para o Dia dos Namorados em suas redes sociais

No Dia dos Namorados, Juliette e Kaique Cerveny fazem questão de mostrar que estão apaixonadíssimos um pelo outro nas redes sociais e nesta quarta-feira, 12, a campeã do BBB 21 publicou uma série de registros divertidos com o namorado, e compartilhou com os seguidores que caíram na risada.

Em seu perfil no Instagram, ela compilou momentos fofos e engraçados ao lado do atleta - entre eles, fotos usando camisetas com a cara um do outro, e combinando pijamas com o rosto dos dois juntos. O registro mais comentado entre os internautas foi o vídeo viral que o casal recriou em seu aniversário de um ano. “Não direi nada, mas haverá sinais”, escreveu a cantora na legenda do post.

“HAHAHAHAH, o primeiro vídeo”, riu Bruna Marquezine nos comentários, “Como vocês são breguinhas meu Deus kkkk lindos”, brincou uma seguidora, “Feliz dia dos namorados, tem quem aguente esses dois?”, escreveu outra.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juliette (@juliette)

Ao som de Só Você, de Rogerinho, o casal original dança uma coreografia romântica durante a festa que planejaram para comemorar um ano de namoro. Juliette parodiou o vídeo de 2020, gerando muita repercussão entre os internautas. Confira o video original:

casal dançando no aniversário de 1 ano de namoro ao som de gatinha só voce pic.twitter.com/VEUjlTRay6 — acervo memes (@jiminbrat) December 11, 2020

Juliette reage após fãs paquerarem seu namorado

Juliette mostrou bom humor nas redes sociais nesta terça-feira, 04. É que ela primeiro desabafou sobre a rotina intensa de compromissos que está enfrentando. A campeã do BBB cogitou contratar uma dublê para dividir as tarefas. Só que acabou surpreendida por dezenas de mensagens xavecando seu namorado.

Ela mostrou bom humor e foi no seu instagram brincar com a situação: "Amor, tu viu? Um milhão de coisas e o povo só pensou nisso. Que absurdo. Não tem condição", declarou ela que ainda riu da situação. O amado da cantora também riu da situação junto com a mãe da cantora, que também escutou a história.