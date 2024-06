Juliette reage após fãs paquerarem seu namorado: ‘Não tem condição'

Juliette foi às redes sociais após fãs falarem do seu namorado; ela pediu ajuda e fãs aproveitaram para brincar com o namorado da cantora

A cantora Juliette mostrou bom humor nas redes sociais nesta terça-feira, 04. É que ela primeiro desabafou sobre a rotina intensa de compromissos que está enfrentando. A campeã do BBB cogitou contratar uma dublê para dividir as tarefas.

Só que acabou surpreendida por dezenas de mensagens xavecando seu namorado, "Eu tô contratando uma dublê. Quem pode? Tem que fazer as reuniões, tudo. De estratégia ã organização e execução. Tem que lavar roupa. Eu preciso. Deixei aqui seu perfil que eu vou olhar. Bora?", brincou ela.

Mas fãs só quiseram saber se Kaique Cervenyn namorado da cantora, vinha no pacote: “Kaique vem junto?”, perguntou uma, “Vai poder pegar seu namorado também? kkkkkk”, brincou outra seguidora.

Ela mostrou bom humor e foi no seu instagram brincar com a situação: "Amor, tu viu? Um milhão de coisas e o povo só pensou nisso. Que absurdo. Não tem condição", declarou ela que ainda riu da situação. O amado da cantora também riu da situação junto com a mãe da cantora, que também escutou a história.

“Viu mãe, coloquei aqui no meu Instagram que tava precisando de uma pessoa para me substituir, uma dublê para me ajudar com as minhas coisas… ao invés das pessoas comentarem ‘Ai que legal Juliette, vou fazer várias coisas legais’, elas me perguntaram se o Kaique vem de brinde! Você acredita?”, contou.

Vale lembrar que o casal oficializou o namoro em setembro de 2023, mas eram vistos juntos desde o início do mesmo ano.

Foto: Reprodução / Instagram

Juliette fala sobre diferença de idade do namorado

Namorando desde o ano passado, a cantora respondeu sobre a diferença de idade entre ela e Kaique Cerveny em entrevista à Mari Palma, no Youtube. Além disso, a famosa esclareceu sobre a demora para assumir a relação.

O atleta de crossfit é oito anos mais jovem que ela, mas isso se tornou indiferente para Juliette."Ele é atleta, então precisa lidar muito com essa questão da segurança. Apesar de ser mais novo, ele tem um maturidade muito grande. E isso foi o que me encantou", explicou.