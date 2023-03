Juliana Paiva celebra aniversário de 30 anos em viagem: ''Realizando mais um sonho!''

Atriz Juliana Paiva completa 30 anos e recebe carinho de famosos ao abrir álbum de fotos de viagem em comemoração

A terça-feira, 28, foi dia de festa para a atriz Juliana Paiva! Ela completou mais um ano de vida e está celebrando a data especial em viagem na companhia da mãe.

Curtindo Foz do Iguaçu ao lado de Maria Cristina Paiva, a artista celebrou a chegada dos 30 anos de idade com um jantar no hotel que está hospedada.

"De repente 30 e realizando mais um sonho! Muita energia pra celebrar esse novo ciclo! Que seja um novo momento de vida muito especial e feliz! Desejo do fundo do meu coração todas as energias maravilhosas que todos me desejaram! Que a fé se renove e que o bem sempre se aproxime e prevaleça! Muita vidaaaaa", escreveu ela.

"E que sempre tenham lindas e maravilhosas surpresas pelo caminho... Novo ciclo começou muito especial! Muito amor! Mãe, você é meu tudo! Obrigada por embarcar em todos os meus sonhos! Vamos celebrar a vida, meus amores! #DeRepente30", disse ainda em outra postagem. Em uma das imagens, Juliana aparece com um buquê de rosas que ganhou do namorado.

"Juju30, querida. Feliz Novo Ano. Celebre muito a vida, sempre. Beijo carinhoso", desejou Edson Celulari nos comentários. "Parabéns Ju!!!!! Muita luz, saúde, amor, abundância e prosperidade nesse novo ciclo!!!! Axé!", disse Caroline Macedo.

Confira os posts de aniversário de Juliana Paiva:

Juliana Paiva faz rara aparição com o novo namorado

A atriz Juliana Paiva está muito apaixonada! Em fevereiro, ela marcou presença na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, para acompanhar o desfile das campeãs e fez uma rara aparição ao lado do seu namorado, o arquiteto Danilo Partezani.

Os dois esbanjaram romantismo ao posarem juntos para as fotos na chegada em um camarote do sambódromo e até trocaram beijos na frente das câmeras. Os dois assumiram o namoro no réveillon deste ano por meio de um post com fotos juntos nas redes sociais.

Porém, eles são discretos e ainda não revelaram mais detalhes do romance. Vale lembrar que Juliana e Danilo são apontados como um casal desde outubro deste ano. Eles chegaram a ir juntos em um festival de música no Rio de Janeiro.

