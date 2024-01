Jade Seba celebra aniversário de casamento com declaração para Bruno Guedes

A influenciadora digital Jade Seba completou três anos de casada com o ator Bruno Guedes, e recordou fotos da cerimônia ao comemorar a data

Jabe Seba usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. A influenciadora digital completou três anos de casada com o ator Bruno Guedes nesta terça-feira, 23, e se declarou para o amado ao recordar algumas fotos da cerimônia.

"23.01.2021 - Bodas de Trigo. 3 anos que vivi um dos dias mais especiais da minha vida e que sonhei durante tantos anos ao lado do pai dos meus filhos. Obrigada por fazer tudo se tornar real, Bruno", escreveu ela no começo da postagem.

Em seguida, Jade falou sobre a família que eles construíram juntos. Os dois são pais de Zion, de quatro anos, e Liam, de dois meses. "De 2 nos tornamos 4; com mais alguns (muitos) serzinhos agregados rs. Oro pra que Deus nos de sempre sabedoria, fé e amor pra enfrentar todos os desafios que o casamento traz ao longo dessa jornada, que ela seja longa e cheia de momentos especiais e únicos. Amo você", completou.

Confira:

Mesversário do filho caçula

Liam, o filho cacula de Jade Seba e do ator Bruno Guedes, completou seu segundo mês de vida nesta última quarta-feira, 17, e para comemorar a data especial, a mamãe coruja dividiu com os seguidores das redes sociais um clique inédito do menino e se declarou.

"2 meses do meu bichinho. E não é que aquele lance do amor se multiplicar é real? Como eu te amo e te zelo meu pequeno. O segundo filho, apesar de termos mais experiência, temos também a consciência do quanto passa rápido, do quanto a frase do ‘vai passar’ pode passar mais lento que a gente nem liga (pelo menos eu rs), afinal esses momentos não voltam nunca mais. Te conhecer me transformou e eu pude encontrar mais uma vez uma nova versão que eu nem sabia que existia de mim. Tem sido uma delícia viver cada desafio ao seu lado meu pequeno corajoso, nossas manhãs, madrugadas e longas mamadas vão ficar pra sempre comigo! Que seja só o início da nossa doce aventura aqui na terra. [...]", declarou a influencer em um trecho da postagem. Confira a declaração completa!