Iran Malfitano se declara no aniversário de Bárbara Borges: "Me faz feliz"

A atriz Bárbara Borges completou 45 anos nesta sexta-feira (26) e ganhou uma linda homenagem de Iran Malfitano nas redes sociais

Iran Malfitano usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para sua namorada, Bárbara Borges. Nesta sexta-feira, 26, a atriz completou 45 anos de vida, e ele fez questão de parabenizá-la na web.

Em seu perfil no Instagram, o ator postou vários cliques em que aparece em clima de romance com a amada, sendo alguns registros na praia, e escreveu uma bela declaração. "Oh happy day!!! 45 voltas em torno do sol dela que brilha, encanta, me faz feliz e que merece tudo de melhor que o mundo possa oferecer!", começou ele.

Malfitano completou a mensagem falando da sorte que tem de estar ao lado da amada. "Parabéns meu amor, feliz daqueles que podem viver ao seu lado, que sorte eu tenho!!! Te amo", finalizou a homenagem.

Bárbara também celebrou seu novo ciclo postando em seu perfi no Instagram uma sequência de fotos esbanjando beleza na praia, e também alguns registros ao lado de Iran e da sua família. "Meu dia feliz! Celebro meus 45 anos de vida com muito amor e gratidão", escreveu a atriz.

Vale lembrar que Iran e Bárbara se conheceram em 2002, quando trabalharam juntos na novela Malhação, da Globo, mas na época eram apenas bons amigos. O romance entre eles aconteceu após o fim do reality 'A Fazenda 14', da Record TV, que a atriz foi a grande campeã.

Bárbara Borges vai fazer novela com seu namorado

A atriz Bárbara Borges já tem um novo projeto na TV! Depois de vencer o reality show A Fazenda 14, da Record TV, ela foi escalada para uma nova novela da emissora. De acordo com o colunista Flávio Ricco, do R7, a artista está no elenco de Rainha da Pérsia, que é o próximo projeto de teledramaturgia da emissora. Na trama, ela vai atuar ao lado do ator Iran Malfitano, que é seu namorado na vida real. Saiba mais!