Glenda Kozlowski lembra da mãe e faz agradecimento aos filhos: ''Obrigada por terem me escolhido''

No Dia das Mães, jornalista Glenda Kozlowski faz lindo relato e agradece também às mulheres que a ajudaram na jornada da maternidade

A jornalista Glenda Kozlowski (48) aproveitou o Dia das Mães neste domingo, 14, para lembrar com muito carinho de sua mãe, que faleceu quando ela tinha apenas 19 anos e estava grávida de seu primeiro filho.

A artista, mãe de Gabriel, de 27 anos, e Eduardo, de 17, usou as redes sociais para falar sobre a maternidade e emocionou os seguidores. No início do texto, ela agradeceu aos dois herdeiros.

"Muito obrigada por me ensinarem, todos os dias, o significado do amor mais forte que existe. Por me ensinarem que este amor é o alicerce para educação, paciência, troca, amizade, lealdade, cumplicidade, nos momentos mais fáceis e nos mais difíceis também. Por me mostrarem que somos diferentes e precisamos respeitar as decisões e escolhas entre nós", começou escrevendo em post no Instagram.

"Obrigada por me tornarem uma mulher muito mais forte e corajosa. Obrigada por terem me escolhido, nesta caminhada deslumbrante e desafiadora ao mesmo tempo. Tenho muito orgulho de vocês, meus filhotes. Amo mais que o infinito", se declarou ainda.

Em seguida, Kozlowski agradeceu à mãe: "À minha mãe, saudades eternas. E quanto mais o tempo passa, mais parecida fico com ela, em muitos aspectos. Sorte a minha. Ela era espetacular".

Glenda também fez questão de agradecer à irmã e às outras mulheres que a ajudaram na jornada da maternidade. "Quero dividir este dia com a minha irmã @wladiakozlowski que sempre foi uma “mãeTia” dos meninos. Como me ausentei muito, devido ao trabalho, ela sempre esteve e está presente, como uma mãe. Quero dividir com todas as babás que me ajudaram nesta jornada de equilibrar trabalho e maternidade. Sem vocês, não teria conseguido construir uma carreira", confessou ela.

"E quero compartilhar com cada amiga minha que ficava com os meninos, ainda pequenos, já que eu nunca podia viajar nos fins de semana!! Eles sempre tinham alguma programação com vocês. Gabriel e Eduardo sempre tiveram muitas mães. Mulheres maravilhosas, generosas. Parabéns a todas as mães. E que este amor possa ser a força transformadora para um mundo melhor", concluiu Glenda Kozlowski na legenda.

Confira o post de Glenda Kozlowski no Dia das Mães:

Glenda Kozlowski parabeniza o filho e choca com semelhança

A apresentadora Glenda Kozlowski homenageou o filho mais velho, Gabriel, que fez aniversário em janeiro com um post nas redes sociais. A comunicadora relembrou fotos com o rapaz de 27 anos e se declarou na legenda.

“Meu bebê faz 27 anos! O sorriso mais lindo. A alma mais pura. O artista raiz. O mundo dele é sempre diferente… e o tempo dele também", disse ela. A jornalista também citou várias características do filho, como ser amoroso, ter personalidade forte e ser original.

"Gabriel é múltiplo porque a alma dele é assim… Livre e aberta ao mundo. Gabriel é Gabriel. Te amo, meu filho! Parabéns pelo seu dia. Muita luz e saúde amor de mãe. Nós te amamos muito", contou. Ao fim do texto, Glenda expressou: “Te amo, meu filho! Parabéns pelo seu dia. Muita luz e saúde amor de mãe. Nós te amamos muito!!”