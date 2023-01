Glenda Kozlowski parabeniza filho e choca seguidores com a semelhança

A apresentadora da Band Glenda Kozlowski dedica homenagem para o fiho, Gabriel

A apresentadora Glenda Kozlowski (48) homenageou o filho mais velho, Gabriel, que fez aniversário nesta quarta-feira, 4, com um post nas redes sociais. A comunicadora relembrou fotos com o rapaz de 27 anos e se declarou na legenda.

“Meu bebê faz 27 anos! O sorriso mais lindo. A alma mais pura. O artista raiz. O mundo dele é sempre diferente… e o tempo dele também", disse ela. A jornalista também citou várias características do filho, como ser amoroso, ter personalidade forte e ser original.

"Gabriel é múltiplo porque a alma dele é assim… Livre e aberta ao mundo. Gabriel é Gabriel. Te amo, meu filho! Parabéns pelo seu dia. Muita luz e saúde amor de mãe. Nós te amamos muito", contou. Ao fim do texto, Glenda expressou: “Te amo, meu filho! Parabéns pelo seu dia. Muita luz e saúde amor de mãe. Nós te amamos muito!!”.

A apresentadora ainda postou uma série de fotos do filho, inclusive uma de quando estava grávida. Além de Gabriel, a comandante do Band Esporte Clube também é mãe de Eduardo, de 17 anos. Nos comentários, seguidores de Glenda se impressionaram com a semelhança entre mãe e filho. "Que lindos", disse um. "Ele é sua cara", comentou outro seguidor.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por glendakozlowski (@glendakozlowski)

No ano passado, Glenda Kozlowski falou abertamente sobre o drama pessoal após contrair a Covid-19. Enquanto esteve isolada, a apresentadora da Band contou que tirou esse momento de isolamento para refletir sobre a sua vida.

Durante o isolamento, Glenda também contou com o apoio de seus familiares. "Meu filho mais velho tem essa boa mania de sempre que nos falamos, ele diz: 'Mãe, tô vivo! Tô por aqui! Ou então, Mãe tô vivo, te amo muito! Tô vivo mãe!", comentou.

No fim, Glenda apenas agradeceu: "E que agora, quem fala sou eu: 'Meus filhos, minha irmã, minha família, meus amigos, tô viva!' E este é o maior presente que Deus pode nos dar! Gratidão, fé, amor".