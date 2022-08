Gisele Bündchen se declara no aniversário de 45 anos do marido, Tom Brady

Aniversariante do dia!

Modelo brasileira Gisele Bündchen comemora aniversário do marido, Tom Brady, com quem tem dois filhos, Benjamin e Vivian

CARAS Digital Publicado em 03/08/2022, às 10h08

Dia de festa na casa da família de Gisele Bündchen (42)! Isso porque nesta quarta-feira, 03, Tom Brady, marido da famosa, está completando mais um ano de vida!

Em seu perfil no Instagram, a top model compartilhou um clique em que o jogador de futebol americano aparece ao lado dos filhos do casal, Benjamin (12) e Vivian (9), e prestou uma homenagem especial para o atleta, com quem é casada desde 2009.

"Feliz aniversário para uma das pessoas mais focadas, disciplinadas e fashion que conheço! @tombrady você é muito amado, e estamos sempre aqui torcendo por você e desejando as coisas mais maravilhosas da vida!", disse Gisele, que também escreveu o texto em inglês.

Vale lembrar que Tom Brady também é pai de Jack (14), de seu relacionamento anterior com a atriz Bridget Moynahan.

Confira a homenagem de Gisele Bündchen para Tom Brady:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gisele Bündchen (@gisele)

Gisele Bündchen celebra aniversário da mãe

Recentemente, a mãe de Gisele Bündchen, Vania Nonnemacher, recebeu uma mensagem especial da filha nas redes sociais em seu aniversário. "Feliz aniversário mãezinha! Sou eternamente grata por tudo que tu fizeste e fazes por nós. Obrigada por sempre nos amar, nos inspirar e nos ensinar tanto. Obrigada pela vida! Te amo muito", declarou Gisele.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!