Gisele Bündchen homenageia filho mais velho: "temos um adolescente em casa"

Benjamin, filho mais velho de Gisele Bündchen acaba de completar 13 anos

Gisele Bündchen (42) fez suas homenagens ao filho mais velho, Benjamin, que acaba de completar 13 anos.

A modelo usou seu Instagram para compartilhar fotos de alguns momentos do primogênito. "Temos um novo adolescente em casa", legendou o post feito na quinta-feira, 08.

"Feliz aniversário, meu anjo. Tenho muito orgulho do jovem amável, amoroso e corajoso que você é. Obrigada por trazer tanta alegria para nossas vidas. Nós te amamos muito", completou.

Tom Brady se declara no aniversário do filho com Gisele Bündchen: ''Não há presente maior''

O jogador de futebol americano Tom Brady (45) usou seu perfil no Instagram nesta quinta-feira, 08, para parabenizar Benjamin.

"Feliz aniversário de 13 anos para o mais novo adolescente. Você é tão especial e amado. Não há presente maior do que ser seu pai. Nós te amamos muito, Benny", escreveu Tom Brady, que se separou recentemente de Gisele em outubro após boatos.

Segundo Gisele, os dois, que se casaram em fevereiro de 2009, se separaram de forma amigável depois de 13 anos de união.

Vale lembrar que Tom e Gisele também são pais de Vivian Lake, que fez 10 anos na segunda-feira, 05, e também recebeu uma declaração do pai na web.

"Feliz aniversário de 10 anos, Vivi! Nós adoramos você e seu lindo coração! Você traz tanta alegria para a nossa vida! Amamos você!", escreveu ele, que também tem Jack (15), do relacionamento do atleta com Bridget Moynahan.

Vivian também recebeu uma homenagem especial da mamãe coruja. A loira compartilhou alguns cliques de momentos com a filha e declarou todo seu amor.

"Feliz aniversário de 10 anos, minha pequena! Obrigada por ser um raio de sol em nossas vidas e por sempre espalhar tanto amor ao seu redor. Nós te amamos muito!", escreveu Gisele.