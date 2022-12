Gisele Bündchen comemora aniversário da caçula: ''Um raio de sol em nossas vidas''

Modelo brasileira Gisele Bündchen faz linda declaração ao celebrar os 10 anos da filha, Vivian Lake, fruto da relação com o ex-marido, Tom Brady

Dia de festa na casa da top model Gisele Bündchen (42)! Isso porque, nesta segunda-feira, 05, a caçula da famosa está completando mais um ano de vida!

A pequena Vivian Lake, sua herdeira mais nova com o jogador de futebol americano Tom Brady (45), de quem anunciou a separação em outubro deste ano, recebeu uma homenagem especial da mamãe coruja em seu aniversário de 10 anos.

Em seu feed no Instagram, a loira compartilhou alguns cliques de momentos com a filha e declarou todo seu amor.

"Feliz aniversário de 10 anos, minha pequena! Obrigada por ser um raio de sol em nossas vidas e por sempre espalhar tanto amor ao seu redor. Nós te amamos muito!", escreveu Gisele Bündchen ao legendar a postagem.

Vale lembrar que Gisele também é mãe de Benjamin, de 12 anos, com Brady, que também é pai de Jack, do relacionamento do atleta com Bridget Moynahan.

Confira a declaração de Gisele para a filha, Vivian:

Gisele Bündchen faz comentário em foto do ex-marido, Tom Brady

A modelo Gisele Bündchen demonstrou que quer manter uma boa convivência com o ex-marido, o jogador de futebol americano Tom Brady, e a família dele após o fim do casamento deles. Recentemente, ela surpreendeu ao fazer um comentário singelo em uma foto do ex-marido no Instagram.

No post, Brady compartilhou uma foto do seu filho mais velho, John 'Jack' Edward, de 15 anos, em um campo de futebol americano. Na legenda, ele disse: “Minha inspiração”. Isso porque o filho está seguindo os passos do pai no universo do esporte. Ao ver o post do ex, Gisele fez questão de apoiar o ex-enteado, que ela viu crescer. A modelo brasileira fez um comentário simples com apenas o emoji de um coração vermelho.

