Gisele Bündchen faz comentário em foto do ex-marido, Tom Brady

Gisele Bündchen surpreende ao comentar com um coração vermelho em um post de Tom Brady. Saiba qual foi o contexto!

A modelo Gisele Bündchen demonstrou que quer manter uma boa convivência com o ex-marido, o jogador de futebol americano Tom Brady, e a família dele após o fim do casamento deles. Nesta semana, ela surpreendeu ao fazer um comentário singelo em uma foto do ex-marido no Instagram.

No post, Brady compartilhou uma foto do seu filho mais velho, John 'Jack' Edward, de 15 anos, em um campo de futebol americano. Na legenda, ele disse: “Minha inspiração”. Isso porque o filho está seguindo os passos do pai no universo do esporte.

Ao ver o post do ex, Gisele fez questão de apoiar o ex-enteado, que ela viu crescer. A modelo brasileira fez um comentário simples com apenas o emoji de um coração vermelho.

Vale lembrar que Gisele e Tom tiveram dois filhos juntos, Benjamin, de 12 anos, e Vivian Lake, de 9anos. Jack é fruto do relacionamento do atleta com Bridget Moynahan.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tom Brady (@tombrady)

Confirmação do fim do casamento de Gisele Bündchen e Tom Brady

Gisele Bündchen confirmou o fim do casamento de 13 anos com Tom Brady por meio de um post no Instagram em outubro deste ano.

“Com muita gratidão por nosso tempo juntos, Tom e eu finalizamos amigavelmente nosso divórcio. Minha prioridade sempre foi e continuará sendo nossos filhos, que amo com todo o meu coração. Continuaremos cuidando deles com amor, cuidado e atenção que eles merecem. A decisão de terminar um casamento nunca é fácil, mas nos distanciamos e, embora seja difícil passar por algo assim, me sinto abençoada pelo tempo que passamos juntos e desejo o melhor para o Tom sempre. Peço gentilmente que nossa privacidade seja respeitada durante este período sensível. Obrigada! Gisele”, disse ela.