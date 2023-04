Giovanna Ewbank se declara no aniversário de 41 anos de Bruno Gagliasso: ''Verdadeiro caos''

Ator Bruno Gagliasso ganha linda homenagem da esposa, Giovanna Ewbank, e áudio dos filhos, Titi, Bless e Zyan, em seu aniversário

O ator Bruno Gagliasso é um dos aniversariantes desta quinta-feira, 13! Nas redes sociais, o artista ganhou uma linda homenagem da mulher e mãe de seus filhos, Giovanna Ewbank (36)!

No Instagram, a apresentadora compartilhou um vídeo com diversos momentos de Gagliasso com a família. Nas imagens, ele aparece ao lado de Gio, e dos três filhos, Titi, de 9 anos, Bless, de 7, e o pequeno Zyan, de 2 anos. Em alguns registros, os filhos mais velhos aparecem ainda bebês.

"Hoje é o dia do amor da minha vida. A alegria de nossas vidas. E às vezes eu acho que se em mil vidas eu vivesse, em mil e uma ele estaria comigo, meu parceiro de vida, eu estaria com ele e nós estaríamos juntos sempre. Porque ele é a peça que encaixa no pedaço que falta e faz tudo ficar completo. Ele é energia, movimento, agitação, um verdadeiro caos, mas também é leveza, alegria e meu porto seguro.

Ele é o pai dos meus filhos. O melhor que pode ser. E também é o meu melhor amigo. O impulsionador dos meus sonhos. Ele é o Bruno. E cabe tanta coisa dentro dessa frase que ficaria aqui até o próximo aniversário. Hoje é dia do amor da minha vida. E eu desejo que ele seja sempre esse caos perfeito que eu escolheria se vivesse mil vidas. Te amo, meu amor. Feliz aniversário @brunogagliasso", disse Gio na legenda da publicação, em que ainda acrescentou um áudio dos herdeiros.

Quem também está fazendo aniversário nesta quinta-feira, 13, é a atriz e apresentadora Thais Fersoza, que ganhou uma declaração do maridão, Michel Teló, logo pela manhã.

Confira:

Giovanna Ewbank passa a tesoura no cabelo e volta para o curtinho

Giovanna Ewbank acordou com vontade de mudar na quarta-feira, 12! A apresentadora, que estava deixando os fios loiros crescerem e até apostou em um mega hair recentemente, decidiu radicalizar e passou a tesoura no cabelo longo. Com os fios curtinhos novamente, ela exibiu o novo visual, que foi aprovado pelos fãs.

