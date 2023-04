Giovanna Ewbank passa a tesoura no cabelo e volta para o curtinho

Apresentadora Giovanna Ewbank radicaliza ao mudar o visual e seguidores reagem: “Nasceu para ter esse cabelo"

Giovanna Ewbank (36) acordou com vontade de mudar nesta quarta-feira, 12! A apresentadora, que estava deixando os fios loiros crescerem e até apostou em um mega hair recentemente, decidiu radicalizar e passou a tesoura no cabelo longo. Com os fios curtinhos novamente, ela exibiu o novo visual, que foi aprovado pelos fãs.

A mãe dos pequenos Chissomo (9), Bless (8) e Zyan (2) registrou a mudança com um vídeo de antes e depois publicado em seu perfil no Instagram. No primeiro take, Giovanna aparece com os fios longos, ainda no salão, enquanto se prepara para a mudança. Em seguida, a loira posa só de biquíni e exibe o novo visual balançando o cabelo curtinho enquanto faz caras e bocas na frente do espelho.

Na legenda da publicação, a esposa do ator Bruno Gagliasso (40) brincou sobre recuperar seu visual. Ela já teve um corte semelhante em meados de 2019: “Tudo novo de novo”, a loira escreveu e marcou os perfis dos profissionais responsáveis pela mudança, o cabeleireiro Anderson Couto e a maquiadora Cleide Araújo.

Nos comentários, os fãs fizeram questão de elogiar a mudança: “Muito mais gata”, disse um admirador. “Tem que respeitar, essa mulher até careca ficaria perfeita”, pontuou outra seguidora. “Gio, você nasceu pra ter esse cabelo curtinho! Fica muito linda”, se derreteu uma terceira. “Super combinou, que linda”, elogiou mais uma.

Giovanna Ewbank aposta em megahair e mostra visual novo:

Ela é camaleoa! Antes de apostar no curtinho, a apresentadora Giovanna Ewbank decidiu dar uma renovada em seu visual! Na semana passada, a loira apostou no uso de um megahair, com a intenção de dar mais volume aos seus fios. Recentemente, a esposa do ator Bruno Gagliasso havia feito uma franjinha também, provando que gosta de mudar o visual.