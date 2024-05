Lewis Hamilton se solidariza e pede ajuda para o Rio Grande do Sul: "Meu coração"

Em suas redes sociais, Lewis Hamilton se solidariza com as enchentes do Rio Grande do Sul e pede ajuda em doações para seus seguidores; veja!

O piloto Lewis Hamilton usou suas redes sociais nesta terça-feira, 14, para mostrar sua solidariedade ao Rio Grande do Sul. O heptacampeão mundial de Fórmula 1, que tem cidadania honorária brasileira, pediu ajuda aos seus seguidores e compartilhou informações para a doação de fundos ao estado brasileiro.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, Hamilton compartilhou um vídeo mostrando a situação do sul do Brasil, que está sofrendo com as enchentes. Junto com as informações, ele compartilhou uma mensagem de solidariedade com seus seguidores.

"Meu coração está com todos impactados pelas enchentes no Brasil. Se você puder, junte-se a mim para apoiar as bravas pessoas na luta para ajudar os impactados por esta emergência", escreveu o piloto, que também deixou um link para fazer doações.

Confira:

📲 Lewis Hamilton postou novamente em seus stories do Instagram sobre o Rio Grande do Sul:



“Meu coração está com todos os afetados pelas enchentes no Brasil. Se puderem, juntem-se a mim para apoiar as pessoas corajosas que estão no local ajudando os afetados por essa… pic.twitter.com/g1x6EqV1t3 — Lewis Hamilton News 🇧🇷 (@LH44NEWS) May 13, 2024

Alfonso Herrera, do RBD, pede ajuda para o Rio Grande do Sul

Outro famoso internacional que pediu ajuda para o Rio Grande do Sul foi o ator e cantor Alfonso Herrera, ex-integrante do grupo mexicano RBD. Nesta terça-feira, 14, o artista compartilhou um vídeo em suas redes sociais e pediu a ajuda de seus seguidores para levantar fundos às vítimas das enchentes.

Em seu perfil oficial do Instagram, Poncho atualizou seus seguidores sobre a situação do estado brasileiro. "Lamento profundamente o que está acontecendo no Brasil, no estado Rio Grande do Sul. É realmente alarmante saber que centenas de milhares de pessoas foram afetadas pelas devastadoras inundações", iniciou o famoso.

O ator ainda deu ênfase para a situação dos refugiados e pediu por ajuda com foco nessas famílias, que estão sendo muito afetadas pelas devastações das enchentes. "Entre essas pessoas estão famílias que vieram de seus países em busca de um lugar seguro no Brasil. E agora, infelizmente, eles são mais afetados por essa tragédia. É admirável o trabalho das equipes de emergência, dos voluntários e das organizações, incluindo o ACNUR, que estão trabalhando incansavelmente para ajudar aqueles que precisam", disse ele.

Alfonso explicou o objetivo da organização e contou como ela atuará no Brasil com a tragédia no Rio Grande do Sul. "A ACNUR é uma organização da ONU para os Refugiados e é especializada a dar assistência em situações de emergência, como esta em particular. Seu trabalho é inestimável neste momento. Se é possível, eu te incentivo a fazer uma doação para apoiar os esforços da ACNUR e ajudar a aliviar o sofrimento daqueles que perderam tanto. Cada doação faz a diferença e pode ajudar a prover assistência vital, como abrigo e itens essenciais", disse o cantor.

Por fim, o famoso ainda mostrou sua solidariedade ao povo brasileiro, que tem grande carinho por Alfonso. "Envio um grande abraço e minha solidariedade ao Brasil neste momento tão difícil", finalizou.